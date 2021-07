$!Anuncio de clases presenciales ocasiona opiniones a favor y en contra en El Seibo

El joven Luis Thomas Graveley Hernández, por ejemplo, entiende que todavía no es el momento de reiniciar la docencia presencial, ya que el Ministerio de Educación debe evaluar la cantidad de maestros que ya han sido vacunados, así como también el personal de apoyo de los centros educativos y de los estudiantes de acuerdo a la edad.

Dijo también que esos niños no van a estar todo el día con una mascarilla, ya que no hay forma de encaminarlos a que deben usarlas y mantenerse a distancia de los demás niños y en que el caso de los universitarios se les podría orientar mejor, pero a un niño no.

Hernández precisó que todavía no es el momento de reabrir las clases presenciales.

Por su lado, la educadora Thalia Villaman consideró que hablar del retorno a la presencialidad es arriesgarse a que se tengan más casos de niños y adolescentes contagiados, ya que las vacunas no han resultado ser tan efectivas como se esperaba.

“Es tanto así que podemos apreciar personas con las dos dosis contagiadas y graves”, adujo.

Dijo que una buena opción sería la docencia semipresencial, ya que los profesores pueden trabajar durante la semana con sus alumnos atendiendo a las necesidades específicas de cada uno. “Pues se hace necesario que haya una interacción directa entre docente y alumno, y de los alumnos entre sí”, puntualizó.

Villaman resaltó que el aprendizaje va más allá de memorizar una serie de conceptos abstractos, ya que el alumno necesita aprender desde lo que ya conoce, partiendo de su propia realidad, y que ese proceso solo puede ser guiado de la mano de su maestro.

Sin embargo, para el joven Fran Félix Mejía, pese al bajo índice de inoculados en menores, ha sido una buena decisión por parte de las autoridades.

“Si ya abrieron centros de bebida alcohólica y restaurantes, por qué no los centros educativos”, cuestionó.

Aseguró que deberían abrir de manera periódica los centros de educación primaria y secundaria y que los universitarios hace tiempo tenían que estar yendo a clases presenciales.