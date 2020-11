$!Atracadores no dan tregua en plantel escolar de Hato Nuevo

En la Escuela Básica Jesús Bienvenido del Castillo Rodríguez, ubicada en Hato Nuevo, se han registrado varios atracos en los últimos días, lo que mantiene en zozobra a maestros, padres y estudiantes, de acuerdo a denuncias.

En dicho plantel funciona, provisionalmente, la Escuela Ercilia Pepín, del batey Bienvenido.

Ambas escuelas, de primaria, están ubicadas en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

La directora de la Escuela Jesús Bienvenido Castillo Rodríguez, Mercedes Mateo Silverio, indicó que varias personas, incluyéndola a ella, han sido atracadas en los últimos días.

Dijo que debido a que los alumnos están en sus casas, por el Covid-19, las autoridades “se llevaron” el policía escolar que tenían asignado, que es miembro de la informada.

"Estamos sin policía escolar hasta el momento. Hace 10 días, a las 10:00 de la mañana, me atracaron en la misma puerta de la escuela. Pasó un motorista, cuando se devolvió yo no me di cuenta y me quitaron el teléfono celular", explicó.

Dijo que el malhechor tenía una pistola.

Mateo Silverio indicó que fue a la fiscalía a presentar su denuncia y también notificó sobre la situación al distinto escolar. Informó que hoy, en horas de la mañana, atracaron a una madre que iba saliendo de la escuela y que ayer martes a un estudiante lo despojaron de su teléfono celular.

“Entonces estamos nosotros aquí, que no nos atrevemos a salir solos ahí afuera a la calle, porque los atracadores están esperando a uno. Entonces, los padres tampoco quieren venir a la escuela porque tienen el temor de que los atraquen”, expresó.

La maestra recordó que en vacaciones escolares, hace unos tres meses, se metieron ladrones a la escuela y les robaron un televisor, un proyector, tres plasmas que pertenecían a la Escuela Ercilia Pepín y materiales para reparar los baños.

El hecho lo atribuyó, además de que no tienen policía escolar, a que hace más de dos años, debido a la incidencia de una tormenta, se derrumbó una pared en parte trasera del plantel.