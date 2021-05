$!Becados del Mescyt en España confrontan problemas con el seguro y la manutención

Los estudiantes de maestrías becados en universidades de España por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología denunciaron, que a pesar de las promesas, continúan confrontando problemas con el seguro médico y la manutención.

Explicaron que después que el Mescyt tomara la decisión de cambiarles el seguro, que cumplía con todos los requisitos en esa nación, por otro que los ha dejado desprotegidos en términos migratorios ya que extranjería emitió varias resoluciones desfavorables porque la póliza no cumplía con los requisitos exigidos.

“Por esa razón, y por no recibir el estipendio por más de tres meses en octubre 2020, decidimos en conjunto poner la denuncia de la situación que estábamos viviendo apoyándonos en las redes sociales y diversos medios de prensa dominicanos, a consecuencia de ello fuimos acusados de ser partícipe de una campaña mal intencionada en contra de la nueva gestión del Mescyt, siendo esto falso porque siempre se intentó dialogar con ellos en privado”, explicaron los estudiantes en un comunicado.

Relatan que vía correo electrónico informaron al Mescyt que el seguro de salud no funcionaba allá porque no tienen oficinas en territorio español, las autorizaciones eran vía telefónica a un número internacional no gratuito, la cartera de centros de salud de dicha aseguradora era muy limitada y no cubría en todas las ciudades del territorio español, donde hay estudiantes dominicanos y tenían copagos, no permitido por extranjería.

“No queremos que se politice nuestra petición, ni tampoco queremos que se vea como un protesta contra el gobierno. Nuestra petición es de tipo institucional”, explican.

Refieren que en diciembre 2020 contrataron otro seguro médico que cumplía con los requerimientos, pero, de manera inesperada y sin ningún tipo de comunicación, se canceló dicha póliza y se contrató una nueva.

“En resumen, la nueva póliza tiene menos cobertura que aquella por la cual nos quejamos en el mes de octubre, además de que tenemos que pagar un deducible de 250 dólares para usar la misma, contactamos al Mescyt, enviamos correos electrónicos al personal del Mescyt y directamente al WhatsApp del ministro, y solo nos responden que trabajan en el caso”, agrega la nota.

Afirman que a pesar de que el contrato de becas establece los plazos de pagos mensuales para ayuda de alojamiento y manutención, continúan los atrasos y que el último pago llegó incompleto en algunos casos, lo que, dicen, complica la estadía porque las necesidades básicas tienen sus fechas de pago y hay cumplir con ellas en el tiempo establecido.