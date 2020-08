$!Ciudadanos se oponen a que colegios comiencen docencia primero que escuelas

Varios ciudadanos han expresado su rechazo a que los colegios del país puedan comenzar el año escolar antes que las escuelas públicas, aunque sea en la modalidad propuesta por el Ministerio de Educación.

El aspecto económico, en lo referente a tener que pagar meses adicionales sin comenzar la docencia de forma oficial, es uno de los puntos esgrimidos por las personas que se quejan.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que los colegios privados, que han dexpresado que están preparados, pueden empezar las clases apegados al protocolo que implica que, en estos meses, se dediquen a hacer relacionadas con la retroalimentación del año escolar que culminó, lo que implica formación de docentes y cursos de inducción para los estudiantes.

El Ministerio de Educación fijó para el dos de noviembre el inicio formal de docencia en las escuelas del país a distancia, una combinación de enseñanza de manera virtual, por radio y televisión

“Por lo planteado por el Ministro @RobertoFulcar parecería que los colegios son instituciones educativas no reguladas por el @EducacionRDo. Es un asunto serio que va en detrimento del bolsillo de los padres. ¿Los padres tendrán que pagar colegio en este mes sin impartir docencia?, indicó Gennys Azael Lorenzo @GennysLorenzo.

“Entendemos que el Ministerio de @EducacionRDo debe regular TODO el sistema educativo nacional, incluyendo las tarifas. No puede ser que las Escuelas y Liceos Públicos empiecen el Año Escolar en una fecha y los Colegios Privados en otra; el Calendario Escolar debe ser UNO SOLO”, dijo el exfuncionario Víctor Gómez Casanova en su cuenta de Twitter.

El planteamiento del exdirector de Portuaria generó el respaldo de una persona identificada como Armando Contreras (@armando92970657)

“Así es distinguido, con decirle que ya hay colegios que tienen fecha de inicio de nuevo año para el 1ro de septiembre y no obstante la fecha, si no que no serán retroalimentación como manda el Ministerio, encima hay que pagarle las cuotas según sus políticas”.