CNUS y Fedosep advierten presentarán denuncias sobre cancelaciones masivas en Minerd ante OIT

Recordó que cuando se denuncia a una institución o empresa ante la OIT, ésta entidad registra como demandado al país y no es a la institución o empresa, por lo que en esta ocasión no es al Minerd que se le daña su imagen sino a la República Dominicana.

“El presidente Abinader tiene tres meses en el gobierno y ha recibido a las confederaciones sindicales dos veces ya. Ha hablado con nosotros y nos ha resuelto el problema, no particulares, sino el tema como, por ejemplo; el de la regalía pascual de FASE I y de FASE II”, analizó.

“La gente cree que el único gremio que existe en el Ministerio de Educación es la APD (Asociación Dominicana de Profesores) pero no es así. La ADP aglutina a los profesores, pero hay dos organizaciones más”, señaló al referirse a la Amproted y la SNTED.

Informó que los dirigentes gremiales han tratado de buscar un entendimiento con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, a quien le han enviado dos correspondencias pidiéndole que reciba a los representantes de las dos organizaciones que representan a los empleados de Educación: Asociación de Técnicos y Profesionales de la Educación (Amproted) y el Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTED) pero que hasta el momento no han recibido respuesta.

Abreu manifestó que “lamentamos muchísimos tener que actuar de esta manera, de presentar un expediente ante la Organización Internacional del Trabajo, pero no tenemos más alternativa”.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) consideró que “cancelar una conserje, que gana 10 mil pesos, eso se llama, ¿sabes cómo? ¡Cambiar el hambre de domicilio! Eso es un pobre por otro y eso no es solución”.

Tendencia en las redes sociales

Las cancelaciones del Minerd son tendencia en la red social de twitter donde se han colgado vídeos y muchos cibernautas han expresado su indignación ante las desvinculaciones.

El ex presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, publico el vídeo de una señora, no identificada que llorando dice: “Mi mamá tiene 10 años de azúcar (de tener diabetes). Yo soy la que la ayudo mucho en todo, las patilla´... La mayor (hermana) está enferma, No puede ayudarla mucho. Mi hija... tengo que meterle la mano también”.

Otro vídeo colgado por el dirigente peledeista aparecen empleados de Sabaneta. Una mujer, tampoco identificada dice: me siento contenta porque tengo cuatro años de mi gobierno del PLD. Hice mi trabajo como tenía que hacerlo por eso hoy me voy con la frente en alto y nada ma´ son cuatro (años) que van a durar. Que nosotros volvemos de nuevo”. De inmediato fue ovacionada por sus ex compañeros de trabajo.