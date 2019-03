$!Colegio habría despedido a sacerdote condenado por pederastia en Estados Unidos

La dirección del Colegio del Caribe habría despedido al exsacerdote Hadmels DeFrias, condenado en Estados Unidos por pederastia contra dos hermanos, menores de 14 años, quien impartía clases de inglés en el centro educativo ubicado en Punta Cana, provincia La Altagracia.

De acuerdo con una carta a la que tuvo acceso Diario Libre, el centro educativo desconocía del pasado del exsacerdote de 47 años de edad, quien se declaró culpable en agosto de 2004 y fue sentenciado a tres años de libertad condicional por una corte del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

“Nosotros como institución responsable desconocíamos todo lo concerniente a esa información. Y los organismos internacionales que saben de su caso en ningún momento mandaron una documentación sellada y debidamente firmada, ni a la institución ni al Ministerio de Educación, informando la gravedad del caso (sic)”, indicó a través de una misiva de fecha 01 de marzo del 2019, la directora administrativa del centro identificada como licenciada Saviñon.

“Como ustedes sabrán tenemos un sistema deficiente. Ya que en un papel de buena conducta no salen las informaciones internacionales de las personas que imparten docencia”, prosiguió el centro educativo.

En un reportaje de la cadena estadounidense NBC, DeFrías insistió en que luego de haber asistido a terapia ha cambiado su conducta hacia los adolescentes. “Ya no veo a los niños con esos ojos”, indicó.

“No siento la atracción. No te estoy diciendo que quizás algún día no esté allí, porque no puedo predecir el futuro “, admitió a los reporteros.