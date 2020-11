$!Colegios creen les violan derechos al negarles clases presenciales

El impacto al sistema educativo ocasionado por la suspensión de la docencia de forma presencial continúa concitando posiciones encontradas.

Este lunes, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas -Ainep- afirmó que con la medida se violan derechos tanto a colegios privados como a padres de estudiantes. Mientras los abogados constitucionalistas Cristóbal Rodríguez y Nassef Perdomo, consultados sobre el tema por Diario Libre, por separado, tienen opiniones encontradas.

La directora ejecutiva de la Ainep, Thelma de La Rosa García, expresó que “aquí hay una violación a los derechos humanos también porque no están permitiendo que los niños, sobre todo los pequeños y los niños con condiciones especiales, reciban clases presenciales”.

Para ella la restricción del Minerd para permitir las clases presenciales es incoherente porque el gobierno mantiene abiertos negocios que no ofrecen servicios esenciales como lo es la educación.

Entiende que el si el Estado no está capacitado para la presencialidad, puede tomar de las experiencias y errores de los colegios privados y posteriormente tomarlos como ejemplo para implementarlos en las escuelas públicas.

Recordó que la escuela cumple un rol social muy importante, muy necesario para los niños y adolescentes en edad escolar. Citó el desarrollo de la sicomotricidad, el aprender a relacionarse con otro niño y a poner límites.

También precisó que muchas situaciones de salud física, cognitiva y emocional pueden detectarse en las escuelas y puso como ejemplo los trastornos del espectro autista, dislexia, dislalia, hiperactividad, déficit de atención, trastornos en el desarrollo, de aprendizaje y de procesamiento sensorial.

Consideró que en escuelas y colegios, en la mayoría de las ocasiones, constituyen el espacio donde se detecta el abuso infantil y sexual, así como la violencia intrafamiliar.

No obstante, felicitó el hecho de que el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, no haya dejado perder el año escolar y también, que haya establecido el sistema con alternativas varias para la educación a distancia, como las clases por televisión, radio, internet y a través de los cuadernillos educativos.

¿Se violan derechos o no?

Al respecto, el jurista Cristóbal Rodríguez consideró que el Estado está en todo su derecho de mantener las medidas de aislamiento hasta tanto las condiciones sanitarias por el Covid-19, lo ameriten.

Manifestó que no se trata de un tema de derechos, sino de preservación de la salud y que en una situación de excepcionalidad, el Estado puede limitar el acceso a la educación presencial.

Manifestó que la educación puede verse más afectada si con el regreso a las aulas se genera una situación de descontrol de la enfermedad del coronavirus, que obligue a tomar medidas más drásticas de aislamiento por un mayor lapso de tiempo del que se espera.

Aseguró que el Gobierno está facultado para adoptar medidas de prevención de incremento de la pandemia, “aun si con ello se pueden afectar otros derechos”.

Dijo que debe prevalecer garantizar las medidas preventivas, pero no porque unos derechos estén por encima de otros, sino para que luego de controlado el virus todos los derechos puedan disfrutarse a plenitud.

Favoreció que las medidas de la suspensión de las clases presenciales sean adoptadas mientras los especialistas, basados en criterios científicos, lo recomienden.

“Si juntarse es un problema para el virus y puede paralizar la economía de nuevo como estuvo entre marzo y julio y obligar a que la gente se quede en casa, pues yo pienso que vale más que permanezcan los controles tal y como se han mantenido hasta ahora al tomar el riesgo de un nuevo cierre mejor”, analizó.

El jurista consideró que no es una comparación equivalente señalar que los menores de edad van con sus padres a centros comerciales y otros negocios como cines, porque más de 2 millones de niños acudan a recibir docencia en las aulas y el impacto sanitario y económico sería mayor.

“No es correcta esa comparación. No es comparable. No hay dos millones de niños asistiendo a los hoteles. No es lo mismo tener dos o dos y medio millones de niños todos los días en las aulas a que 100 mil, 50 mil, 20 mil niños... (en esos negocios)”, dijo.

Afirmó que mientras el Congreso Nacional autorice el estado de excepción como lo establece la Constitución, el presidente de la República, Luis Abinader, puede mantener el estado de emergencia y las medidas que considere oportunas.

“Uno lo entiende porque en el fondo todo el mundo reinvindica sus razones pero las razones del Estado son válidas”, concluyó.

Pero su colega, el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, lo contradice y dijo a Diario Libre que si los colegios demuestran que pueden seguir los protocolos necesarios entonces “si hay una violación de los derechos fundamentales de los niños menores para recibir la educación”.

Afirmó que el derecho a la educación no se suspende por un estado de emergencia.

“El estado de emergencia suspende algunos derechos fundamentales para que el Ejecutivo pueda regularlos directamente. En este caso lo que ocurre es que el estado de emergencia no suspende el derecho a la educación”, recalcó.

Agregó que “si las clases presenciales si son posibles y no es estrictamente necesario que sean a distancia, entonces es importante que se les permita que las clases presenciales en los colegios que demuestren que pueden cumplir los protocolos”.

En ese sentido, precisó que los colegios privados y los padres de estudiantes en edad escolar pueden someter un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.

“En principio lo que pueden exigirle al tribunal es que le ordene al Ministerio de Educación permita que las clases sean presenciales a los colegios que pueden cumplir con los protocolos (sanitarios)”, afirmó.

Dijo que si los colegios privados pueden garantizar impartir clases presenciales cumpliendo los protocolos sanitarios pueden hacerlo por el derecho a la educación y el derecho “superior del niño” y que el Estado está en la obligación de facilitar que puedan tener acceso a esa modalidad de educación.

Al cuestionársele sobre los riesgos de brotes del coronavirus, el jurista afirmó que para eso serían establecidos los protocolos de rigor.

Destacó que recientemente representantes de la Organización Mundial de la Salud -OMS- y de otras organizaciones han dicho que no es absolutamente necesario que se suspenda la docencia presencial, porque los niños son menos transmisores de la enfermedad.

Colegios reciben estudiantes sin uniformes

DL contactó a directores y madres de estudiantes de centros educativos públicos que imparten docencia de forma presencial desde el mes de agosto pasado, supuestamente cumpliendo protocolos y sin brotes de contagio.

De acuerdo a las informaciones obtenidas, los colegios reciben a los estudiantes sin uniformes.

Algunos porque por el Covid su matrícula de estudiantes es inferior a años anteriores ofrecen clases presenciales a diario y otros, alternan la docencia a tres y hasta a un día a la semana, de acuerdo al grado escolar que curse el alumno.