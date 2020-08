$!Colegios se preparan para incluir clases virtuales en el próximo año escolar

“Amparado en la resolución 03-2020, cualquier colegio puede el lunes abrir sus puertas y decir empezamos las labores escolares, no las clases, sino las labores, en vista de que el 24 es lo que está pautado. Siempre y cuando eso no sea cambiado por el Minerd, pero no puede decirlo como definitivo”, indicó la también fundadora y directora del Colegio de Educación Intercultural Bilingüe San Juan Bautista, de Santiago.

Qué dicen los padres

Algunos padres consultados por Diario Libre expresaron que las instituciones educativas donde estudian sus hijos no han comunicado una decisión clara sobre el inicio del año escolar. Uno de los tutores consultados, sin embargo, manifestó que el colegio le comunicó que el año escolar se impartiría de forma virtual, y le exigió la adquisición de dispositivos electrónicos para el seguimiento a las clases.

El documento entregado por el colegio a este padre, que quiso omitir su nombre, recomienda la adquisición de una tablet Amazon Fire HD8 de siete pulgadas, con la instalación de las plataformas Moodle, Zoom, Youtube y Adobe Reader, así como procesadores de texto y hojas de cálculo.

“Las tabletas deben tener conexión a wifi, cámara, para participación en clases virtuales sincrónicas y puerto para conectar auriculares (preferible)”, describe la comunicación.

De su lado, Mayra Sánchez, quien tiene una hija en primer grado de primaria, expresó que, a pesar de que aún no sabe a ciencia cierta cómo se desarrollará el próximo año escolar, optó por contratar a una maestra para que dé seguimiento a las clases en casa de su hija, pues no dispone de tiempo ni paciencia para hacerlo.

“Yo la voy a inscribir normal (en el colegio), pero tú sabes que uno dándole la clases, ellos no van a aprender, nosotros no somos profesores. Yo no tengo paciencia, yo me vuelvo loca”, expresó.

“La maestra va venir a dedicarle una hora a la niña, para que me la encamine, porque yo no la voy a poder alfabetizar bien, ella tiene que aprender el abecedario, a restar, a multiplicar, yo no sé cómo le voy a enseñar nada de eso”, explicó la joven madre.

De igual forma, todos los padres consultados dijeron que no habían comprado ningún tipo de útiles escolares, pues no saben qué es lo que van a necesitar los niños hasta que se anuncie la modalidad a implementar.