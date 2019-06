$!¿Cómo superar el bullying por tener un nombre raro? Pregúntele a “Marihuana Pepsi”

Esta mujer se llama Marihuana Pepsi Vandyck, no por elección, si por convicción. Sus padres le pusieron ese nombre al nacer y aunque en Estados Unidos las leyes facilitan los cambios de nombres, su decisión fue quedarse con él.

Aunque en la infancia no fue acosada, si sentía que su nombre era poco convencional, pues los niños, los padres y los maestros siempre le preguntaban: “¿Cómo te llamas niña?”, contó a la BBC.

Al recordar la primera conversación que tuvo cuando era niña con su madre acerca de por qué la habían llamado Marijauna Pepsi, dice: “Mi madre me dijo que tu nombre te llevará por todo el mundo”.

La mujer de 46 años ha usado su experiencia para investigar nombres de negros y cómo afectan la educación de los niños en los Estados Unidos.

“En el momento en que pensé, ‘vamos’, pero conozco a mi madre, ella es inteligente, es una genio y confié en que realmente creía eso”.

Marihuana tenía nueve años cuando se dio cuenta por primera vez que tenía un nombre poco convencional. En la escuela de Wisconsin, ella dice que no solo los otros niños comentaron, sino también los maestros. “Diles tu nombre cariño”, decían.

“La marihuana es inusual y luego le agregas Pepsi y los comentarios simplemente no se detuvieron y todavía no se detienen”, dijo a la BBC.

“Pidieron que me llamaran Mary, y al principio estuvo bien hasta que gané un concurso de ortografía. Vine a casa con mi certificado, y mi madre golpeó el techo cuando vio el nombre que decía Mary Jackson. “Ella me dijo que nunca dejara que me volvieran a llamar Mary y luego fue a la escuela y exigió que lo cambiaran. No estaba jugando”.

En la secundaria su vida fue otra, pues el acoso era ofensivo, para ella y su familia. Pero en lugar de cambiarlo, decidió sentirse orgullosa del nombre que se le había dado y negarse a dejar que eso la detuviera.

“Les dio municiones y tuve que aguantar tanto. Un día decidí que no volvería a tomarlas”, dice sobre sus matones. Marihuana dice que su familia le dio la fuerza para hacer frente a los comentarios y cambiar su actitud.

El mes pasado recibió su doctorado en Liderazgo de Educación Superior de la Universidad Cardinal Stritch en Wisconsin luego de su tesis, “Nombres negros en aulas blancas: comportamientos de los maestros y percepciones de los estudiantes”.

“Aunque tuve problemas con mi nombre, nunca había pensado mucho en cómo podría afectar a los demás”, dice.