$!Comunidad educativa no ha recibido información sobre capacitación docente

Directores de varias Regionales del Ministerio de Educación afirman que no han recibido ninguna orientación, instrucción o directriz sobre las acciones a tomar de manera preparatoria para el inicio del año escolar 2020-2021.

Según el cronograma anunciado por el Ministerio de Educación (Minerd), las actividades del año escolar inician formalmente mañana viernes 18, con la capacitación de los docentes en habilidades tecnológicas y educación a distancia.

Sin embargo, directores regionales consultados por DL afirman que no tienen conocimiento de cuándo ni dónde se realizará esta formación, tampoco de los contenidos que se van a impartir, ni en cuales horarios o modalidad los maestros estarían recibiendo esta instrucción.

Ronald Santana, director de la Regional 10 del Ministerio de Educación con sede en la provincia Santo Domingo, que agrupa a 13 mil docentes afirmó que en esta localidad ni siquiera se ha iniciado la entrega de equipos tecnológicos al personal docente.

“No hay manera de que eso vaya a comenzar (la capacitación) si a la Regional más grande del país, que es esta, donde está la mayor cantidad de profesores del país completo, que abarcamos un cuarto de la población de estudiantes del país, no se le ha entregado dispositivos a los maestros”, explicó.

Dijo que las autoridades continúan hoy entregando equipos en varios puntos del país, pero aún faltan muchos maestros por dotar de sus computadoras para poder iniciar su capacitación, por lo que duda que se pueda cumplir con el cronograma anunciado.

Agregó que posiblemente mañana se inicie la entrega de equipos en la Regional 10, pero aún no ha sido notificado al respecto, en tanto que las informaciones sobre la capacitación a los docentes “es el secreto mejor guardado”.

Ni sobre la modalidad, ni en qué se le va formar a los maestros, ni sobre cual plataforma se va utilizar...no se sabe en qué plataforma se va educar, los padres no tienen orientación tampoco, las familias no saben, los maestros no tienen orientación tampoco”.

Santana afirmó que tampoco los directores de centro ni las autoridades regionales tienen información alguna sobre este proceso.

Según el plan “Educación para todos preservando la Salud”, presentado por el Minerd, mañana viernes iniciaría además un programa de orientación a las familias, del cual tampoco se ha orientado a la comunidad educativa.

De igual forma Bolívar Yunior Sosa Soriano, quien hace dos días fue forzado a entregar su cargo como director de la Regional 5 con sede en San Pedro de Macorís, declaró que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación no se han comunicado con ningún director regional.

“El año escolar no está montado, no se han comunicado con ninguno de ellos (directores regionales) ...nunca me reuní con el ministro, ninguno de mis 705 centros educativos tiene conocimiento de cómo va ser el año escolar, solo sabemos lo que sale en la prensa”, afirmó.

Fondos congelados

Otra situación reportada por las autoridades regionales de Educación ha sido la congelación de los fondos, lo que les ha ocasionado dificultades operativas.

“Hasta esta hora tenemos todos los fondos congelados de las Regionales, Distritos y centros educativos, a pesar de que seguimos operando, porque los centros siguen trabajando...pero no se puede comprar ni siquiera un cloro, en medio de una pandemia cuando necesitamos desinfectar”, expuso Ronald Santana, director de la Regional 10 de Santo Domingo.

Mientras que Bolívar Yunior Sosa Soriano, sostuvo que la regional 5 de San Pedro de Macorís, mantiene los fondos congelados desde hace varios días, tras las autoridades de Educación haberle notificado que no podía hacer uso del presupuesto.

Santana explicó que, para articular toda la coordinación necesaria para que la información fluya a todos los actores del sistema educativo, el ministro de Educación debe reunirse con los directores regionales, para armar una logística que estos deben pasar a los técnicos regionales.

Estos técnicos, a su vez, pasan estas instrucciones a las Direcciones Distritales, estas a los centros educativos, y finalmente desde los centros se forman los maestros y estos a las familias.