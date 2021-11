$!Confirmado: se filtraron las pruebas del concurso de oposición docente

Un informe elaborado por la comisión de observadores del Concurso de Oposición Docente confirma que hubo filtración por lo menos de parte de las pruebas realizada el 8 y 9 de septiembre, lo que justifica que no puedan ser utilizadas para evaluar a los demás profesores que faltan por examinarse.

Estas pruebas han sido descartadas por haberse filtrado y la empresa EPSI elaborará nuevas. Serán realizadas sin pruebas piloto previas y su primera aplicación será utilizada como piloto. A quienes las tomen se les calificará con base en esa prueba.

“La Comisión ha sido informada que, dado que todavía no se tiene una prueba validada, se decidió no pilotear los ítemes y que se van a aplicar las pruebas primero a un grupo pequeño de docentes para que esa aplicación sirva de piloto y, luego, a partir de los resultados de esta, se seleccionarían ítemes definitivos para las pruebas del concurso para docentes”, dice el documento al cual tuvo acceso Diario libre.

También se comprobó que de los 458 docentes aprobados, 52 tienen puntuación por debajo de los 49 puntos requeridos.

El informe ejecutivo realizado por la comisión, que fue designada por el Ministerio de Educación a raíz de las dificultades e imprevistos presentados durante el proceso, establece que el Minerd no tiene a la fecha un informe que identifique las causas de los problemas encontrados en la preparación, realización y aplicación de las pruebas aplicada en el Concurso de Oposición Docente, ni las medidas correctivas que se van a realizar para evitar que vuelvan a ocurrir.

Tampoco los comisionados han recibido, a la fecha, un informe con una explicación técnica satisfactoria sobre la metodología seguida para determinar el número de plazas establecidas, que ha sido estimada en 19,181.

“Se ha verificado que los profesores no tomaron las pruebas de conocimientos completas. Que, por alguna razón, hasta ahora no explicada, en las pruebas de conocimientos, compuestas de dos partes, una correspondiente a Matemáticas y a Historia y la otra correspondiente a Lengua Española y Ciencias Na- turales, a los profesores que tomaron las pruebas solo se les aplicó una de las dos: quienes respondieron la parte correspondiente a Matemática e Historia, no se les aplicó la de Español y Ciencias Naturales y viceversa”, expresa el documento elaborado por esa comisión.