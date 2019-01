$!Consejos para regalar a sus hijos el Día de Reyes

Juguetes que despierten la curiosidad, que permitan al niño y a la niña desarrollar la imaginación, creatividad, socialización y el entretenimiento es lo que expertos en la conducta aconsejan a los padres regalar a sus hijos en Día de los Santos Reyes Magos.

Los didácticos, las bicicletas, las pelotas y los carros que necesiten del esfuerzo de los menores para impulsarlos son los recomendados por la psicóloga clínica infanto juvenil, Leyshy Cabrera.

La especialista está en contra de los juegos electrónicos, porque les pueden generar fatiga y cierta alteración, sobre todo en niños de poca edad.

“Por lo regular, un niño de cinco años siente predilección por un juguete electrónico y le genera mayor satisfacción a nivel sensorial, sin embargo, como su sistema nervioso no está apto para esos juguetes y les genera cierta alteración y quedan como hipnotizados, no atienden, no interactúan”, afirma Cabrera.

De ahí, apuesta a que el juego a esa edad esté centrado en actividades sociales que les permitan desarrollar habilidades, para que así sea más fácil su capacidad de relacionarse.

Explica que por su proceso o etapa psicológica es conveniente dejar juegos que sean divertidos y que a su vez les proporcionen un recurso educativo.

Sobre la costumbre adoptada en los últimos años por los padres de llevar a lo niños a las tiendas para que escojan sus juguetes, la psicóloga aconseja que si es un regalo de Reyes, se debe optar por la sorpresa para mantener la ilusión y la expectativas, porque les permite a los infantes tener la capacidad de tolerar lo inesperado.

No obstante, los padres deben tener en cuenta los gustos o preferencias de sus hijos, temperamento, estilo y personalidad, porque eso garantiza que les guste el regalo sorpresa.

Sobre regalar juguetes bélicos, la psicóloga recomienda que si el niño tiene la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, no se le debe regalar pistolas de juguetes ni cualquier otro que simule un arma bélica.

“Cuando no son capaces de reconocer entre lo correcto y lo incorrecto, cuando no son capaces de reconocer límites, lo mejor es que no se lo regalen, porque no tienen la capacidad de diferenciar qué es un juego y qué es una realidad”, dijo la especialista.

Si el niño es agresivo, también se deben evitar esos tipos de juegos.

Ventas

Las ventas de juguetes estaban lentas ayer en las principales tiendas del Gran Santo Domingo (GSD), a juzgar por los escasos clientes que había al mediodía.

Comerciantes esperan que a partir de hoy las ventas se dinamicen.