$!Construcción de centro educativo enfrenta sectores en Cristo rey

Mientras se mantiene indefinido el inicio del año escolar en el sector de Cristo Rey en demanda de un plantel en terrenos adquiridos por el Ministerio de Educación, dos grupos se enfrentan sobre la necesidad de construir un politécnico o un liceo.

Ayer la comunidad educativa de ese sector no inició la docencia y en cambio, realizó una protesta en demanda de la reparación del liceo parroquial San Pablo Apóstol y la construcción de un politécnico.

El sacerdote José Luis Hernández, párroco de la iglesia San Pablo Apóstol, informó que los alumnos no volverán a las aulas hasta que las autoridades educativas den señales de que se construirá un nuevo politécnico.

La marcha inició en la parroquia San Pablo Apóstol y concluyó en la calle Nicolás de Ovando esquina José Ortega y Gasett y contó con el apoyo de alumnos, padres y tutores. La Policía acompañó a los manifestantes garantizar el tránsito y la seguridad de los manifestantes.

Alrededor de 1,400 estudiantes no iniciaron el año escolar este sector, y de acuerdo con el religioso, más de 700 níños, jóvenes y adolescentes no se pudieron inscribir porque no hay espacios para recibir el pan de la enseñanza.

Hernández manifestó que ya la Alcaldía del Distrito Nacional vendió a Educación el solar de 6,000 metros cuadrados en la Gasett con Ovando por 101 millones de pesos para construir el politécnico, pero que los trabajos no se inician.

"Necesitamos que se note que hay intenciones de trabajar porque si no queda en una carpeta, sabemos que hay escuelas que tienen cinco y seis años y no comienzan o no terminan y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que cuando ellos deseen entonces se comiencen esos trabajos", sostuvo el religioso.

Y mientras el sacerdote y parte de la comunidad realizaban la caminata, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH), realizaba una rueda de prensa en rechazo a la construcción de un politécnico en Cristo Rey y exigió un liceo que no sea administrado por la Iglesia Católica.

Manuel María Mercedes, presidente de la organización junto a moradores del sector realizaron una rueda de prensa frente a las instalaciones donde se pretende construir el centro educativo.

El defensor de los derechos humanos indicó que rechazan el politécnico porque lo administraría el padre José Luis Hernández y argumentó que se les cobraría a los estudiantes.

Manifestó que la Iglesia Católica tiene tres politécnico en Cristo Rey y "los hijos de machepa, de los pobres, de las amas de casa, no tienen acceso", dijo.

Afirmó que el cobro que se hace es excesivo con relación a los ingresos de los padres de los alumnos.

"Nos oponemos de manera tajante a que el Ministerio de Educación construya un politécnico para entregárselo a ese sector minoritario de la Iglesia", dijo Manuel María Mercedes.