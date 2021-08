$!Contrataciones Públicas anula otra adjudicación hecha por el Minerd

Rechaza declarar nulidad de lote por ejecutivo del Banreservas

A la razón social Casa Duarte, la DGCP le rechazó referirse a su solicitud de declarar la nulidad de la adjudicación del lote 36 (por RD$455.1 millones) a la compañía Madison Import, S.R.L., bajo el alegato de que el Minerd incurrió en violaciones al régimen de inhabilidades de la Ley de Compras y Contrataciones, así como a las disposiciones sobre incompatibilidades y conflictos de intereses dispuestos en la Ley 105-13, al aprobar una empresa que tiene vínculos con un funcionario de un banco estatal.

La DGCP determinó que a Anel Marcial Veras, señalado por Casa Duarte como accionista de Madison Import, S.R.L., a través de la empresa Grupo Laugama, y quien es suplente de vocal del Consejo de Directores del Banco de Reservas, no le aplica el régimen de prohibiciones que estipula la ley para participar en licitaciones públicas, por no considerarse funcionario de primer o de segundo nivel jerárquico, y que, aun cuando lo fuera, no tiene acciones en la empresa señalada.

“Por lo tanto, en lo estrictamente legal referido al artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, no existe incompatibilidad para contratar con el Minerd”, afirma la resolución de la DGCP.