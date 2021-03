Critican que condicionen apertura de las aulas en RD a un 5 % de positividad de COVID-19

La miembro del Colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (PPEPRD), Gabriela Porrello, criticó que se haya supeditado la apertura de las aulas a una tasa de positividad de COVID-19 de 5 %.

En un mensaje colgado en sus redes sociales en reacción al protocolo para el regreso gradual a clases difundido este viernes por el Ministerio de Educación, dijo que esta cifra fue aparentemente tomada de la ciudad de Nueva York, donde a inicios de la pandemia se fijó como parámetro, pero luego se elevó a 10 % de positividad.

Porrello cuestionó la razón de las autoridades para tomar en cuenta esta cifra tan baja para autorizar la vuelta a clases presenciales, pero para otras actividades no. Citó por ejemplo, que en bares y restaurantes, las personas se sientan en una misma mesa sin mascarillas, y no se tome en cuenta estos niveles de positividad del virus, cuando se ha demostrado que en las escuelas no se da una alta tasa de contagios.

“Ahí no hay que estar en un cinco por ciento. No, abran, es que en el bar no hay COVID-19, aparentemente, eso es lo que están diciendo. Pero para que los niños vayan a aprender a las escuelas, a su espacio seguro, que ya se ha demostrado que son espacios seguros para los niños y los docentes, que se ha demostrado hace meses, que los niños con distanciamiento, con protocolos y sus mascarillas... ahí no, tenemos que llegar al cinco por ciento”, comentó.