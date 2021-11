$!De 10 mil escuelas, incluidas las nuevas, seis mil no resisten un terremoto de gravedad

El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, al ofrecer la información revela que conceptualmente las nuevas edificaciones escolares no han sido diseñadas desde el punto de vista sismo-resistente, aunque se haya aplicado el nuevo Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, R-001, aprobado en 2011 y que sustituyó el anterior que se aplicaba desde 1979.

La estructura física de las escuelas no está dotada de un número mínimo de elementos en cada dirección, colocados específicamente para resistir el embate de las fuerzas de un sismo de magnitud considerable, que cada vez se hacen más presentes en la zona caribeña.

De las 10 mil escuelas con que cuenta la República Dominicana, unas seis mil no resisten un terremoto de importancia, pues no han sido construidas con un diseño sismo-resistente, incluidas las nuevas que se han levantado desde 2013, año en que se comenzó a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación. Esto representa un 60% de una parte importante de la plantilla de centros educativos a nivel nacional.

Fortalecer estructura

De acuerdo con el director de Onesvie la estructura de las escuelas existentes se puede fortalecer y en el proyecto preparado se detallan los trabajos que se deben realizar para que los centros educativos puedan resistir un terremoto y no colapsen.

“Hace muchos años venimos luchando porque en la República Dominicana se comience a intervenir las edificaciones para eliminar la vulnerabilidad sísmica de las escuelas existente, haciendo énfasis en las anteriores porque las de ahora es más fácil resolverlas y tenemos soluciones para cada caso diferente y estoy en la mejor actitud de trabajar de forma conjunta”, expresó Reyes Madera.

Dijo que se hace necesario, además, que se refuerce la seguridad en las edificaciones públicas, sobre todo en las escuelas que acogen a 2,152,239 alumnos, alrededor de 105,000 docentes.

Se tienen cinco soluciones diferentes estudiadas para las condiciones más críticas para las zonas de amenaza sísmica, pero también tienen soluciones para cuando las edificaciones estén arriba de las fallas, pues son las que van a someterse a mayores fuerzas.

Indica que los terremotos son impredecibles y que es urgente que las edificaciones sean intervenidas y reforzadas, como forma de prevención ante la ocurrencia de un sismo.

“La situación más preocupante es que en la realidad no se está construyendo de acuerdo a la concepción estructural expresada en los planos y como es de saber, las estructuras no trabajan como se calculan, si no como se construyen. Estamos intentando calcular edificaciones escolares para resistir terremotos, pero en la construcción estamos pegando las paredes de bloques a las columnas y esto cambia totalmente el comportamiento de estas creando una situación de alta vulnerabilidad que las puede llevar al colapso por el efecto de columnas cortas”, concluyó.