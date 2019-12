$!Directivos de Educa analizan resultados PISA 2018 y afirman no les sorprenden

Al analizar esos resultados, el director ejecutivo de Educa indica que el 80% de los estudiantes de 15 años que asisten a centros públicos o privados de la República Dominicana no logra superar el nivel dos, umbral mínimo de competencia esperado para la Lectura.

De acuerdo con los hallazgos, en matemáticas y ciencias el desempeño del país no muestra variaciones significativas respecto a 2015, en el que alcanzó 328 puntos . Por segunda ocasión consecutiva, los estudiantes dominicanos quedaron en el último lugar en estas disciplinas respecto de sus pares de los 79 países o regiones que participaron.

Para los directivos de Acción por la Educación (Educa) los resultados de las pruebas PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment), correspondiente a la medición del año 2018, en los que el país quedó en un lejano lugar con 76 y 78 puntos, no los sorprenden.

“Los recursos son necesario. Pero como EDUCA advirtió desde un comienzo, no son por sí mismos garantía de una solución a los problemas de la calidad de la educación dominicana, que son estructurales y que alcanzan a todos los niveles socio económicos y culturales del país. Es también una señal para las autoridades políticas y técnicas del Gobierno y del Ministerio de Educación que ponen todo su empeño en mejorar la situación actual, para que comprendan que será necesario atreverse a innovar y a ensayar soluciones diferentes a las practicadas desde 2013. Soluciones que no están dando resultados positivos ni en República Dominicana ni en toda la Región”, analiza Educa.

Educa lo atribuye al incremento de la cobertura y de retener a unos 11 mil estudiantes de bajo desempeño que en 2015 no estaban en las aulas (la cobertura para personas con 15 años pasó de 68% en 2015 a 73% en 2018), el resultado es igualmente preocupante, dado el bajo desempeño alcanzado.

Las autoridades del Ministerio de Educación, aun no se han referido a los resultados.

Los bajos niveles de la calidad educativa, al menos medidos por PISA, impactan también a las élites académicas. República Dominicana logra colocar a 1 estudiante de cada 1000 en los niveles de excelencia, en al menos una de las áreas evaluadas. En la región, Chile a 36, Uruguay a 24, mientras que los países de la OCDE, en promedio, a 157.

En su análisis, la entidad educativa explica que cerca del 90% de los estudiantes dominicanos no alcanza el umbral mínimo de competencias del nivel 2. Peor aún, en torno al 78% se ubica por debajo del nivel 1. Es decir, que no pueden resolver problemas en los cuales toda la información relevante está dada, las preguntas son claras y están sencillamente formuladas. Los jóvenes de 15 años no demuestran habilidades para identificar información y llevar adelante una rutina de procedimiento para resolver el problema planteado.