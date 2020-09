Director de la Regional 05 de San Pedro de Macorís fue forzado a entregar el cargo

El director de la Regional número 5 de Educación, con sede en San Pedro de Macorís, fue forzado el día de ayer a abandonar el cargo y entregar la posición a su supuesto sucesor, sin ningún acto administrativo emanado del Ministerio de Educación que contenga la instrucción.

Bolívar Yunior Sosa Soriano explicó que la juramentación del nuevo director, Isidro Santana Ramírez, fue llevada a cabo por la gobernadora provincial en presencia del viceministro de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación, Julio César De Los Santos.

Sosa Soriano, quien hasta ayer fungía como director de esa Regional del Ministerio de Educación, explicó que recibió una invitación a la entrega de equipos tecnológicos a docentes de esa provincia, en la que se indicaba que debía asistir “el director vigente y el propuesto”.

“Cuando yo di las palabras de bienvenida al acto de entrega de computadoras, el maestro de ceremonias comunicó, que habían sido las palabras del director saliente, entonces la gobernadora se paró y lo juramentó”, detalló, al asegurar que no tenía conocimiento de que dicho acto de juramentación tendría lugar durante esa actividad.

“El domingo habían llamado a mi custodia para que se presentara al cuartel el lunes, no tuvieron la delicadeza nisiquiera de llamarme y decirme que iban a disponer de la custodia”, manifestó Sosa Soriano.

Señaló que ya se hacía evidente que sería reemplazado, aunque no había recibido una notificación oficial, además de que la única explicación que ha recibido es que se juramentó a un nuevo Director Regional por orden del ministro Roberto Fulcar.

Año escolar no está montado

Bolívar Yunior Sosa Soriano, hasta ayer director de la Regional 5 San Pedro de Macorís, afirmó que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación no se han comunicado con ningún director regional, por lo que no han recibido ninguna instrucción o directriz respecto al inicio del año escolar.

“El año escolar no está montado, no se han comunicado con ninguno de ellos (directores regionales) ...nunca me reuní con el ministro, ninguno de mis 05 centros educativos tiene conocimiento de cómo va ser el año escolar, solo sabemos lo que sale en la prensa”.

El funcionario reveló que la regional que dirige tiene los fondos congelados desde hace días, tras las autoridades de Educación haberle notificado que no podía hacer uso del presupuesto.

“Nosotros estamos destituidos técnicamente hace mucho, los 140 (directores regionales y distritales).

Sosa Soriano pidió a las autoridades “recapitular” su accionar, pues a su entender se ha roto un orden institucional. “Hay un tema de legalidad y hay un tema de institucionalidad que se ha vulnerado”, agregó.

Tras la juramentación de Isidro Santana como director de la Regional 05 de San Pedro de Macorís de forma sorpresiva el día de ayer, Sosa Soriano hizo la entrega del cargo en compañía de sus abogados y bajo acto notarial.

De su lado, el nuevo incumbente expresó su agradecimiento a Xiomara Guante, presidenta nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y a su equipo político, por la oportunidad que ahora recibe.