$!Directores escuelas y docentes: “Debieron consultarnos sobre las clases a distancia”

Para él no existen condiciones para las clases a virtuales, pues hay un gran problema de conectividad, que pone en riesgo que por gran demanda del servicio, el servicio de internet colapse. Considera que hay muchas cosas que a la fecha el Minerd no ha podido cumplir, como garantizar que todos tengan dispositivos electrónicos y dar un subsidio para garantizar que todos los alumnos puedan tener internet en sus casas. “Un Estado quebrado no puede hacer eso”, analiza.

Clases presenciales

Debido al “gran problema de conectividad” existente dijo que Movearte se ha estado preparando “para todo”. En ese sentido, si tienen internet, lo usarán, pero si no cuentan con ese servicio utilizarán otros mecanismos, como las clases grabadas por audio y video, a través de su estudio. Contemplan colgar materiales educativos en la nube y en su cuenta de Youtube, entregarlos en una memoria USB o enviarlos por whats app. “No estamos cerrados a la posibilidad del modo presencial. Aunque no sea siempre, los muchachos puedan venir. ¿Por qué? Porque los pequeños sobretodo no aguantan un zoom. Esos muchachos no pueden ser formados de esa manera”, precisó.

Criticó que a los niños y jóvenes se les impida ir a la escuela, mientras si pueden ir con sus familias a los supermercados, plazas comerciales, cine, hoteles, restaurantes y otros.

Reveló que ha dicho a los progenitores que, al menos una vez a la semana, pueden enviar a sus hijos a clases, cumpliendo protocolos de seguridad sugeridos.

Al cuestionársele sobre si no tiene temor de violar las disposiciones oficiales, respondió que una gran cantidad de colegios privados ofrecen las clases presenciales desde hace mucho.

“¿Con qué ley tú puedes decir que una clínica puede recibir a todos los pacientes que quieran y la escuela a los muchachos no? En un colmado, una farmacia...”.

Y señala más debilidades: “Dime, ¿cuántas escuelas pueden tener mil muchachos conectados simultáneamente? Se va la luz. ¿Qué hacemos? Se va el paquetico. ¿Qué hacemos? Si tú tienes cuatro hijos, tienes que tener cuatro dispositivos inteligentes”.

Ante el panorama, el exministro de Educación, Andrés Navarro, recomendó implementar un sistema de tutorías semanales, que permita la retroalimentación de alumnos con maestros, se revisen las tareas asignadas y respondan dudas e inquietudes. Eso, tomando en cuenta las debilidades que implica establecer las clases a distancia por televisión y radio o de forma virtual, sistema que él favorece ante los riesgos del Covid-19.

Afirma que para variar esa decisión, el Minerd requiere del visto bueno de las autoridades sanitarias.