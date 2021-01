$!Doce impugnaciones al Minerd por la compra de computadoras

El Ministerio de Educación (Minerd) confirmó que ha recibido diversas impugnaciones al proceso de compra de equipamiento técnico para maestros y estudiantes, en un evento que convocó ayer el ministro Roberto Fulcar.

En el acto le acompañó la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, varios representantes del comité de veeduría y representantes de organismos internacionales, aunque estuvo ausente el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

El ministro Fulcar reconoció que su despacho ha recibido 19 documentos, entre impugnaciones y consultas de oferentes sobre todas las adjudicaciones realizadas en los últimos meses por el Minerd para el apoyo del año escolar a distancia.

El Comité de Compras y Contrataciones del Minerd precisó a DL en días pasados que han recibido 12 impugnaciones por el proceso de adjudicación de 752,000 laptops, netbooks y tabletas realizado en diciembre pasado, uno que no tiene nada que ver con los acuerdos hechos con el PNUD y destapados por este periódico. En las impugnaciones, las empresas oferentes en el proceso reclaman que el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd no cumplió con las condiciones definidas en el pliego de la licitación, lo que las dejó fuera de juego.

DL tuvo acceso a cinco de las 12 impugnaciones en las que las compañías se quejaron de que, pese a presentar buenas ofertas para el Estado, no fueron adjudicadas; que no se cumplió el umbral de precios definido en la licitación, que empresas pertenecientes a los mismos accionistas o grupos económicos ganaron en lotes idénticos de productos. También que sus ofertas no fueron tomadas en cuenta en otros lotes distintos al cual ganaron y que se irrespetaron las normas para evaluar las ofertas que el propio Minerd definió.

Los reclamos han sido depositados en el Minerd, y se han presentado medidas cautelares ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. El director de esa dependencia, Carlos Pimentel, dijo el viernes, 15 de enero, a DL por WhatsApp que “la Dirección de Contrataciones fue apoderada de un recurso y prefiere no emitir ninguna opinión al respecto para no entorpecer el proceso de verificación en curso”.