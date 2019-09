Dominicano meritorio en Estados Unidos: “Me gusta subir la montaña y nunca coger el camino fácil”

El joven Félix Alexander Mejía Ortiz llegó a los Estados Unidos cuando era pequeño pensando que viviría en “un mundo feliz e increíble”. Pero, según lo que cuenta, sus padres no estaban del todo preparados para el proceso migratorio, por lo que el inicio de su nueva vida no fue placentero.

Tenía seis años y se fue junto a su madre y hermana, pedidos por su padre, quien vivía en Nueva York en calidad de residente.

Durante el primer año, la familia vivió en un albergue temporal. En adición, a Félix le tocaba enfrentarse con la realidad que sufre la mayoría de los niños inmigrantes cuando entra a la escuela: la discriminación.

“Yo llegué sin saber inglés, sin saber nada y mis maestros no me ayudaban en la escuela que primero me inscribieron. Para ellos, yo solo era un inmigrante que vivía en un albergue para desamparados, o sea que para ellos yo no tenía un futuro”.

Sus facciones también fueron motivo de rechazo entre sus compañeros de aula. Cuenta que lo veían “diferente”, pues su piel es blanca, pero su cabello es crespo y de color oscuro.

Mientras Félix Alexander sufría por su condición de inmigrante, sus padres trabajaban largas jornadas hasta que lograron rentar un departamento.