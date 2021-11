$!Eduardo Hidalgo: “Si yo fuera el ministro, daría tiempo a que esta directiva se instale y participe en el concurso”

El presidente electo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, asumirá la dirección del gremio el próximo 25 de noviembre y desde ya advierte a las autoridades del Ministerio de Educación que es una imprudencia y una provocación reiniciar el concurso de oposición docente sin la participación de representantes del gremio.

Afirma que luchará porque se cumpla con el pago de las licencias, que se establezca un banco de docentes sustitutos, que se aumente la inversión en educación como se aprobó en el Pacto por la Reforma Educativa y está en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Higaldo es partidario de la rendición de cuentas y adelantó que pedirá a la Cámara de Cuentas que audite las finanzas del gremio para que cada miembro y la sociedad tenga una garantía del uso racional y transparente de los recursos que maneja.

—El Minerd dice que ha nombrado unos 10 mil docentes de manera temporal y a la vez ha reiniciado el Concurso de Oposición. ¿Cuál es su valoración de estos procesos casi simultáneos?

Nosotros justamente como miembro de este sindicato y abanderado siempre de la realización de los concursos, a todos los niveles, vemos con preocupación la forma en que se ha reiniciado el mismo.

Realmente nos preocupa que en medio de un proceso de transición de una directiva que termina su gestión y una que inicia el 25 de noviembre se esté montando este concurso sin la participación de la ADP.

Si yo fuera el ministro, yo diera tiempo a que esta directiva se instale y participe. Al ministerio le conviene que haya una representación de la ADP en el concurso, y ahora mismo no la hay y ninguno de los que están ahí tiene la representación de un mandato de la directiva que asume a partir del 25 de noviembre. Eso no es prudente, ni es congruente. Es hasta una provocación que está haciendo el ministro a la directiva que se instala próximamente.

—Usted defiende que se aumente el presupuesto de Educación de 4% a 6%. ¿Es eso prudente viendo los resultados que tenemos con la inversión actual?

Ese es un compromiso que se asumió cuando se discutió en el Pacto por la Reforma Educativa y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que hay que procurar es la racionalidad y la calidad de esa inversión. Eso debió aplicarse a partir de 2019.

Nosotros tenemos áreas que no se han tocado con el 4%, como la formación de los docentes que todavía está en discusión. Vemos los satisfactores sociales del magisterio que están pendientes, por ejemplo la evaluación por desempeño, la indexación de los salarios de los jubilados y pensionados, que ahora fue que se le hizo la primera revisión, que nosotros saludamos, pero no llena las expectativas. Está el equipamiento de las escuelas, eso es con dinero, la deuda social que tenemos los maestros y directores que trabajaron en medio de pandemia e hicieron gastos significativos para el tema del internet y otros dispositivos y eso es parte de la inversión de calidad que debe hacerse con el 6% del PIB.

El tema que tiene que ver del agua potable, la electricidad y servicio sanitario en las escuelas que no está resuelto, las cocinas y los comedores en las escuelas que deben funcionar y eso le ahorraría millones de pesos al Estado.

—Y sobre la falta de maestros sustitutos en el sistema educativo, ¿qué planteará?

Nosotros vamos a retomar un planteamiento que hicimos en el 2017 y que se consagró en el acuerdo que firmamos con el Minerd, del 15 de marzo, que es el banco de sustitutos que quedó ahí establecido. ¿Cómo se forma este banco? , por ejemplo los postulantes al concurso de oposición que no son designados, entonces quedan en lista de elegibles por Distritos, entonces cuando se necesita un interino se va a ese banco y se les coloca como maestro interino y se le paga. Pero eso es una responsabilidad del Ministerio. Igualmente nosotros vamos a retomar el compromiso del pago de la licencia pre, post natal y por enfermedad profesional.

Este año se hizo el pago de esas licencias, pero solo del año de gestión de Roberto Fulcar y eso no puede ser. Ahí hay unas maestras que hicieron el procedimiento, presentaron sus documentos, se fueron de licencia y tienen más de cuatro años que no se les paga. Y ese dinero no lo paga el Minerd, eso lo paga la seguridad social. Es decir que el Ministerio no pone un peso y entonces lo retiene. Si persiste en la retención ilegal entonces el sindicato se reserva los medios para el legítimo reclamo del dinero que les corresponde a las maestras.

¿Contemplan llevar otras luchas reivindicativas?

Claro, igualmente queremos incluir unos 150 maestros que fueron contratados, que esta gestión los encontró y de una manera atropellante los han dejado en el limbo y les deben dos y tres meses que trabajaron el año pasado y no les han cubierto esos pagos y vamos a reclamar que esos maestros que ayudaron a salvar el año escolar les paguen. Además muchos no fueron recontratados, a pesar de tener un derecho adquirido.

Hay otros temas que están haciendo ruido en el sistema educativo. Vamos a luchar porque se complete el personal de apoyo en las escuelas. Hay profesores y profesoras del programa Prepara, ellos apenas están cobrando unos 5 mil pesos y las autoridades los tienen mareados y no les dan una respuesta y eso va a traer problemas. El Minerd se comprometió a que les iba a pagar a 400 pesos la hora y solo les están pagando 200.

Hay técnicos que no están nombrados y eso está generando mucho malestar en los distritos, porque muchos directores los quieren sacar, para contratar los de su partido. Eso va a traer problemas porque ellos ya tienen un derecho adquirido.

También los directores de centros educativos pidieron una reunión con el ministro Fulcar y esta es la fecha que todavía no los recibe. Cómo es posible que un funcionario, como es el director de un centro educativo no pueda reunirse con el principal gerente del sistema educativo, además de que los fondos de descentralización no están llegando a los centros educativos.

Y un aspecto muy importante que queremos celebrar es que se le va a dar un incentivo al personal administrativo del Minerd por buen desempeño, eso yo pienso que es bueno, pero hay una situación y es que nosotros creemos que se está discriminando. No dicen que el pasado año escolar fue un éxito. ¿Fue por el personal administrativo el éxito? No, fue por los docentes. Entonces yo creo que debe estar incluido el equipo de gestión y los maestros y las maestras del sistema educativo en ese incentivo, que sería devolverles una parte de lo que invirtieron en cambiar el plan de internet e sus casas o en la compra de los llamados paqueticos y hasta en dispositivos que tuvieron que adquirir. Nunca le dieron internet a los docentes.

Como dicen, unas van de cal y otras de arena. El PLD ganó en la ADP, pero perdieron en la Cooperativa. ¿Cuál es la lectura de estos resultados tan diversos en tan corto tiempo?

Primero quiero dar las gracias al magisterio de todo del país de todos los colores por el triunfo en la ADP. Hubo una alta participación de docentes. No fue que no hubo presión en las elecciones de la ADP, hubo presión, hubo dinero y hubo ofrecimiento, pero el magisterio, coherente con lo que ha pasado en los últimos años, decidió colocar una directiva independiente a la plancha oficialista. En la cooperativa yo pienso que no deberían alegrarse porque si yo no permito la votación de manera democrática, entonces, qué diferencia hay entre las elecciones que realizara Trujillo o en los primeros años de Balaguer que fueron muy cuestionadas. Yo no me alegrara, ellos deberían preocuparse y ver que esa es una victoria no legítima, porque cuando yo pongo de candidato a un director de distrito y convoco al personal administrativo y les digo el voto tiene que ser mano alzada y no secreto, ya hay un condicionamiento. Además, por primera vez el presidente del IDECOOP que es el órgano regulador, toma partido por una candidatura. Cómo el ministro de Educación llama a un director de distrito, familiar de él y le dice: mira si ustedes no ganan prepárense que los voy a cancelar deshonrosamente.

Ganaron y nosotros tenemos un compromiso como directiva de ADP de garantizar, monitorear para que la cooperativa de buenos servicios a sus asociados y entonces, en esa dirección nosotros planteamos que el Comité Ejecutivo estará atento a todo lo que estará pasando.

¿Es obligatorio que los docentes formen parte de la ADP?

Desde el año 1995 tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación de que todo el personal docente que está en las escuelas y politécnicos son miembros de la ADP, pero también tenemos casos, muy pocos, que han pedido que no se les descuente la cuota de sus salarios y han pedido que se les devuelva lo que se le retiene y eso se ha hecho. Nosotros gracia a Dios en esa parte se les respeta, pero deben hacerlo por escrito. Eso de que es obligatorio es relativo, porque el docente puede tomar la decisión o no de pertenecer al gremio. Lo que sí es que nosotros vamos a procurar en estos tres años es que los maestros y las maestras miembros del sindicato le encuentren sentido a su membresía, por la defensa y una buena representación, por la mejora en su calidad de vida y de sus trabajos, porque tengamos buenas pensiones, buenos salarios y el tema de un buen seguro médico, que es un desafío inmediato que nosotros tenemos.

Vamos a trabajar fuerte la formación del docente y la formación sindical. Cómo sindicato sentimos que no les hemos dado el apoyo que requieren nuestros miembros en temas fundamentales del currículo y en el sindicalismo clasista y vamos a trabajar duro en eso.

¿La ARS de los maestros funciona adecuadamente?

Hay muchas quejas, nos faltan médicos especialistas, un trato cálido en nuestros hospitales que están sobrepoblados y falta personal. Igual nosotros entendemos que en el Este debe haber un hospital regional, también en Azua para el sur y vamos a demandar eso y la remodelación de los dos hospitales de Santo Domingo y Santiago.

¿Usted favorece que la ADP sea auditada por la Cámara de Cuentas?

Nosotros sí quisiéramos que viniera la Cámara de Cuentas. Fíjese que el compromiso que nosotros presentamos a los maestros y las maestras, el punto 15 habla del uso eficiente y racional de los recursos financieros del sindicato, así como la automatización de todas sus operaciones financieras con la debida rendición de cuentas a la base y a la sociedad.

Desde enero de 2022 a diciembre de 2024 nuestros afiliados van a tener la garantía de que aquí va a haber un uso racional de los recursos y se les va a decir lo que entra y lo que sale y qué se hace con lo que ingresa. Es verdad que no son recursos que vienen del presupuesto de la nación, pero son aportados por empleados públicos y deben ser manejados con transparencia.

Ese va a ser un pilar nuestro en esta gestión, el devolver la confianza a los miembros de tener una directiva transparente.

Usted prometió gestionar un salario de US$2,000 dólares para los docentes. ¿Va a cumplir con esa promesa?

Claro. Vamos a luchar por un salario profesional. Como el ministro está que cada vez que yo digo algo el resuelve, yo espero que preste atención a esto. Hemos hablado de un salario de US$ 2,000, pero eso lo podemos discutir. Ya después los otros cargos automáticamente habrá que reajustar los salarios. Queremos 50 mil pesos para los jubilados y pensionados y que a través del Inafocam se les entreguen becas para maestrías y que el Estado garantice los recursos para eso. Retomaremos el tema de investigación y, el acompañamiento pedagógico y tecnológico y vamos a retomar el Observatorio que tiene dos años que fue cerrado.