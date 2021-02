$!Educa propone que clases presenciales comiencen el primero de marzo en centros públicos y privados

El presidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Samuel Conde, llamó este jueves al ministro de Educación, Roberto Fulcar, a considerar la presencialidad con la aplicación de un plan piloto voluntario que empiece el primero de marzo en centros educativos públicos y privados.

Conde hizo el planteamiento durante el “Debate: Educación presencial ¿sí o no?”, auspiciado por Educa, en donde padres, madres y organizaciones nacionales e internacionales en el país expusieron sobre los pros y los contras que representa avanzar en estas circunstancias de pandemia del COVID-19 hacia la normalización de la educación en la República Dominicana.

Previamente, Conde reiteró que la salud no es negociable y que lo primero que se debe tener presente es cuidar a todos los trabajadores de la educación: docentes y no docentes. No obstante, dijo que numerosos estudios han determinado que las escuelas son sitios seguros si se aplica la debida protección sanitaria.

Consideró que la pandemia representa un desafío enorme y que no se puede improvisar. Además, de que es tiempo de escuchar a la ciencia.

Discusiones del debate

El debate virtual: Educación presencial ¿sí o no? Participaron padres, madres y cuatro organizaciones que han estado marcando posición con relación al tema educativo, entre ellas, la Asociación de Instituciones de Educación Privada (Ainep), representada por Jorge Luis Peláez; la Unión de Instituciones Educativas Privadas, representada por Mercedes Coronado; Laura Abreu, de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad y Susana Martínez Nadal, presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Gabriela Porrelo, representante del conglomerado “Padres por una Educación Presencial” y madre de dos niños que están en el sector educativo privado, defiende el retorno a las aulas. “Lo que estamos exigiendo para el retorno de los niños a las aulas son tres palabras claves: una educación segura, gradual y voluntaria”, sostuvo.

En cambio, Marielena Estrada y José Gregorio, madre y padre de seis niños en edades de entre 4 y 13 años, se oponen a que se retorne a las aulas, ya sea completo o parcial, en vista de que la situación del país no es la ideal. Reclaman el derecho que tienen los padres a tomar una decisión sobre la seguridad de sus hijos.

Sin embargo, Ingrid Mieses, una madre de tres adolescentes que están en el sector público en la provincia Monte Plata, adopta la posición de retorno seguro, aunque sea de manera parcial, pues dice que los niños de primaria no están aprendiendo casi nada.

“Lo digo por mi hija. No prestan atención en la casa, se distraen mucho. Si no es presencial, que sea semipresencial, pues los cuadernillos, los padres no los entendemos, por más que los explique la maestra en la televisión, son muy complicados”, sostuvo Mieses.

Mercedes Coronado, de la Unión de Instituciones Educativas Privadas, mencionó los efectos negativos que tienen los jóvenes y niños al estar fuera de las aulas. Entre estos, la falta de aprendizaje, el aumento del abandono escolar, por la apatía, desencanto y desmotivación.

Además, precisó que el aumento del trabajo infantil, embarazo en adolescentes, violencia, desnutrición y pobreza extremas por su desconectividad con la escuela, son parte de esos efectos negativos.

Coronado trajo a colación y puso como ejemplo a 32 países de Europa donde los niños han tenido contacto con sus escuelas y no se han encontrado tasas altas de transmisión del coronavirus, sino bajas. “Es momento de analizar la situación e irnos moviendo la semipresencialidad para corregir estos efectos colaterales”, acota Coronado.

En ese contexto que Susana Martínez Nadal, presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), dijo “que estamos en un momento distinto, donde ya se ha iniciado un proceso de vacunación”.

“Ya hay que empezar a medir los efectos y las brechas de la virtualidad, debemos buscar una solución y no un parche”, declaró Martínez Nadal.

Laura Abreu, de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad propone iniciar la presencialidad en zonas remotas donde se dificulte el acceso a la tecnología. Ella propone planificación y preguntarse: ¿Cuánto va a durar la pandemia?

El “Debate: Educación presencial ¿sí o no?” fue moderado por el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo.