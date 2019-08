$!Educa ve normal que solo aprobara el 23.92% de los postulantes en concurso

Dijo que Educa, como coordinador del Comité de Veeduría Social, ha vigilado el proceso y que, de manera aleatoria, visitó diferentes centros educativos donde se hizo el concurso, y no detectaron ninguna irregularidad en el proceso, lo que garantiza su transparencia, por lo que avala todo lo actuado.

De ahí que no es justo interpretar que el 80% de los profesores reprobaron.

El director ejecutivo de Educa afirma que decir que el 80% reprobó no transmite el mensaje a adecuado.

Entiende que se debe ser cuidadoso en no presentar a los docentes que no pasaron las fases sucesivas y aquellos que no lograron lo mínimo, colaborar con ellos y apoyarlos para que en próximos concursos puedan tener una mejor suerte.

Comparó el proceso con las eliminatorias de un juego deportivo, en este caso los docentes van quedando por el camino, porque la cantidad de plazas que hay para ocupar son menores que el número de participantes.

De ahí, que el Concurso de Oposición Docente esté diseñado con procesos de eliminatorio, pero eso no quiere decir que los se han quedado por el camino no tengan sus oportunidades en el futuro para competir.

“El desafío será que el Ministerio de Educación colabore para ayudar a estos docentes a comprender mejor las técnicas de las pruebas, a prepararlos para tener un razonamiento lógico de mayor calidad y para, en definitiva, poder competir en el momento en que los diferentes cargos docentes y directivos sigan siendo renovados a través de esta lógica del concurso de oposición”, dijo el director ejecutivo de Educa.