Educación dice sigue diálogo con la ADP pese a paros de este jueves

El Ministerio de Educación explicó la tarde de este jueves que la suspensión del diálogo que efectuaría esa cartera con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no se llevó a cabo debido a las protestas que escenificaron algunas seccionales del gremio este jueves.

La suspensión de docencia se produjo en escuelas de Santiago, San Francisco de Macorís y Mao, en Valverde, dijo Diego Pesqueira, encargado de Comunicaciones de la entidad. Agregó que en esas condiciones “evidentemente era imposible” que se realizara el diálogo, el cual cuenta con la mediación de varios expresidentes de la ADP.

“Esta situación que ha sido originada de una manera unilateral, hasta donde es de nuestro conocimiento, por varias seccionales que han paralizado la docencia en franca (...), prácticamente desacatando una decisión del Comité Ejecutivo de la ADP”, puntualizó.

Aclaró, no obstante, que, pese a que el diálogo no se produjo este jueves, esto no “quiere decir que esté cerrada” esa negociación, la cual aseguró está avanzada casi en un 100%.

“Estamos hablando que estos acuerdos están prácticamente socializados y debidamente acordados en un 95%, podríamos decir que estamos en un 98% de acuerdo en todos los puntos a tratar, o sea, que es cuestión de días en que se produzca este importante acuerdo”, precisó al ser entrevistado en su despacho en la sede del Ministerio de Educación.