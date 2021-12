$!Educadores piden fomentar el pensamiento crítico como solución a los cambios educativos por COVID-19

La pandemia por el COVID-19 hizo replantear el escenario educativo en República Dominicana, impulsando a innovar con nuevos métodos de aprendizajes y una revisión de los modelos pedagógicos.

Este marco de trabajo fue el motor de arranque para la realización del XXV Congreso Internacional de Educación “Aprendo 2021”, donde más de 8 mil educadores, combinados en formato virtual y presencial, discutieron las mecánicas para mejorar los procesos educativos más allá de la pandemia.

El director de la escuela James Rickards en el estado de Florida e invitado especial del evento, Washington Collado, cree que la innovación se logra aumentando la capacidad de leer y comprender, la capacidad de resolver problemas con matemáticas y siempre cuestionar la lógica en lugar de simplemente darles las respuestas a los alumnos.

“La respuesta de un profesor que cultive su materia y que planifique es: déjame hacerte pensar y lo que tú me digas yo lo critico y lo retroalimento y lo llevo a un nivel más alto cognitivamente hablando pero no te voy a dar las respuestas, te voy a dar las herramientas de pensamiento”, enfatizó el maestro nacido en la zona cafetera Jánico y nominado al mejor director escolar de Florida.

Para Collado, la clave está en “enriquecer el vocabulario a diario porque mientras más destrezas, menos tediosa se hace la lectura y el estudiante puede darse el lujo de comprender más. La escritura debe ser constante, involucrando todas las asignaturas. Ejemplo: hacer un análisis de un experimento de ciencias o escribir un ensayo en la clase de estudios sociales”.

El docente precisó que el reto de este congreso es definir “cómo llevar la inteligencia al currículo, qué aprenden los estudiantes y cómo lo aprenden, cuál es la función del maestro y el director, qué rol debe cumplir la tecnología, cómo administramos un centro educativo, su reorganización y nueva dinámica”.

“Queremos que cada uno de los educadores salga con el compromiso asumido del trabajo que tiene que hacer, que cada una de las lecciones sean planificadas y enmarcadas dentro de un currículo de estudios y expandir el salón de clases para que la tecnología traiga el mundo al aula y ponerlo a los pies de los estudiantes, que cada profesor se adueñe de su responsabilidad”, agregó.

“Con la pandemia nos dimos cuenta que el progreso tecnológico no era equitativo, que había masas tremendas de la población donde no tenían recursos tecnológicos. La tecnología nos retó a tener más responsabilidad al usarla porque es un instrumento al uso de nuestra capacidad como profesores, pero no nos reemplaza”, afirmó el educador, quien relató que aunque ya cuenta con una carrera ininterrumpida de 36 años, un doctorado y tres maestrías, tuvo que tomar cursos de inglés porque no tenía el grado requerido para el nivel universitario y trabajar como chofer de taxi, cargando camiones y en un restaurante mientras estudiaba de noche, todo por honrar la memoria de su madre y seis tíos que también fueron maestros.