$!“El 90 por ciento del trabajo docente tiene que ser por profesores permanentes de la universidad”

La segunda es que hay un equívoco enorme en la idea de la enseñanza en la universidad y la enseñanza en la universidad no es dar una clase de una hora, eso no es enseñanza universitaria, eso es otra cosa cualquiera. La enseñanza universitaria es trabajar con los alumnos a lo largo de los días, es tener una relación pedagógica con sus alumnos, es decir qué es lo que deben estudiar, cómo deben ir a la biblioteca, qué es lo que deben hacer.

Es que la identidad de un profesor universitario se hace en su relación con la investigación. El profesor universitario no es la persona que imparte cursos y que va a dar una hora en el aula, eso no es un profesor universitario, el profesor universitario es alguien que hace su investigación, que tiene su investigación, que publica su investigación, que participa en sus proyectos de investigación y al mismo tiempo, paralelo a eso, imparte sus cursos, va a su aula, y es esta relación entre la producción de conocimiento y la pedagogía, el hecho de dar sus clases, lo que hace la profesión académica. Entonces, si uno no tiene esta dupla dimensión, no es profesor universitario, es otra cosa cualquiera que podemos llamar como queramos pero profesor universitario no es.

Nosotros no aceptaríamos que la profesión médica pueda ser hecha por personas que no son permanentemente médicos, ser médico es una profesión permanente, y quien habla de los médicos habla de ingenieros y de otras profesiones, abogados. ¿Por qué aceptaríamos, en el caso, que la profesión universitaria fuera una profesión hecha mayoritariamente por gente de los más diversos lugares que no tienen un vínculo permanente con la universidad?

Eso es una situación que no existe en ninguna otra parte del mundo, que lo sepa yo, porque en cualquier otra parte del mundo el profesor universitario es un profesor permanente de las instituciones y eso es lo que debe ser, porque se espera de un profesor universitario lo que es típico de un profesor universitario: que pueda hacer enseñanza e investigación y que su enseñanza esté conectada con su investigación, entonces si no está permanentemente en la universidad esto es totalmente imposible. En Portugal, en la Universidad de Lisboa, hemos definido un porcentaje, más o menos el 10 por ciento del tiempo docente podría ser acordado con personas en esa situación, porque esto también es importante para la universidad, poder hacer conexión con el mundo del trabajo, con gente que está en las empresas, que está en instituciones de cultura, tener ese tipo de vínculo, lo que nosotros llamamos profesores invitados, eso puede ser importante para una universidad pero el porcentaje es muy pequeño. El 90 por ciento del trabajo docente tiene que ser hecho por profesores permanentes de la universidad.

Pueden dar clases muy provisionalmente durante algunos meses pero en principio no, en principio se puede dar clase sin tener el doctorado con la excepción del 10 por ciento de los profesores invitados pero, como le decía, no los consideramos profesores universitarios.

Me parece muy complicado. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de Lisboa, estamos hablando de un país de la misma dimensión de la República Dominicana, no estamos hablando de una cosa muy diferente, en mi país la contabilidad es muy simple. ¿Cuántos doctorados hay en profesores universitarios? El 100 por ciento.

—¿En Portugal también pasa que los estudiantes aparentan menos interesados en aprender, en investigar, copian las informaciones de la internet y acaparar su atención es complicado por el uso del celular?

Eso pasa en todos lados del mundo.

—¿Y cómo se puede enfrentar?

Es muy simple, no hay ninguna dificultad en eso. Hay un autor francés que tiene un librito muy pequeñito que se llama Pulgarcita —la generación que piensa con el pulgar—, se llama Michel Serres, y él ha dicho que ha habido solamente en la historia de la humanidad tres revoluciones. La primera ha sido la escrita, donde la humanidad aprendió a escribir, hace 5,000 años. La segunda la revolución del libro, hace 500 años, y la tercera es hoy. Y en cada una de esas tres revoluciones se ha cambiado totalmente la manera de usar el cerebro, la manera de conectar con el conocimiento, la manera de aprender. Entonces la manera de aprender hoy de las nuevas generaciones no tiene nada que ver con la manera como yo he aprendido hace 30 años. Y si uno insiste en continuar haciendo los mismos tipos de clases, los mismos cursos, de la misma manera, por supuesto que estas generaciones no tendrán ningún interés, van a estar totalmente desconectadas, y eso es lo que pasa en nuestras clases: no hay interés, están distraídos, no tienen atención, están trabajando con los celulares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar totalmente. ¿Y qué es cambiar totalmente? Es decir: la educación en la universidad no es dar clases, la educación en la universidad es poner a las personas en situación de estudio, es dar problemas a las personas para que la gente los resuelva.

Las nuevas generaciones son generaciones muy interesadas por el conocimiento. Si uno les da problemas sobre el cambio climático o sobre los problemas de las migraciones o sobre las cuestiones de las desigualdades sociales o sobre el problema del espacio, se sienten muy atraídos por eso. Y esos estudiantes, si uno los pone en la silla, escuchando gente hablar durante una hora, no vamos a tener la atención ni durante un minuto.

—¿Esto influye también en que no desarrollen el espíritu investigador, que se les ponga a escribir algo y vayan a la internet y lo presenten solo para que se les puntúe?

El problema es siempre el mismo: los estudiantes, como toda la gente, han aprendido a corromper el sistema. Entonces se nos dice que tenemos que hacer trabajos que no tienen ningún interés para nosotros y que tenemos que hacerlos apenas por una formalidad académica; lo vamos a hacer de la manera más simple posible, y si la manera más simple posible es el plagio o es buscar en internet, lo hacemos y no nos interesa, entonces hay una especie de sobrevivencia de los estudiantes a reglas académica y a prácticas de trabajo que no tienen ningún sentido para ellos. Hay dos cosas que están dentro: primero motivación, segundo atención. Sin motivación y sin atención no hay aprendizaje.