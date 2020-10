$!El 90.2 % de escolares pudo completar sus estudios en cuarentena por WhatsApp

La segunda encuesta de RED ACTÚA reveló que el 90.2 por ciento de los estudiantes en edad escolar pudieron completar sus estudios vía WhatsApp durante la cuarentena por el coronavirus en la República Dominicana, en febrero pasado.

El estudio reveló, que en ese momento cuando existían muchos miedos por el Covid-19, el 65.5 % de los hogares prefería que los niños, niñas y adolescentes continuaran la educación desde sus casas.

El informe dado a conocer en septiembre pasado, fue realizado en julio. Consistió en 6,359 encuestas a nivel nacional, de las cuales 5,710 fueron probabilísticas y 649 intencionales.

RED ACTÚA expresa en su informe de resultados que esa investigación es una contribución al gobierno dominicano de las Naciones Unidas en el país. Se desarrolló bajo el liderazgo del PNUD, en conjunto con Unicef, OIM, Onusida y Unfpa.

Definieron “una estrategia para la recolección de información de forma periódica, en barrios con altos niveles de vunerabilidad en 18 territorios del país, sobre el impacto del Covid-19 en los hogares dominicanos.

La encuesta reveló que 16% de estudiantes preuniversitarios no pudieron continuar las clases de manera no presencial a través de internet, teléfono, televisión y/o radio. “Acentuándose esto hasta un 40 % en territorios fronterizos”. Señala.

Mientras que el segundo método de estudio más usado durante la cuarentena, después del WhatsApp fueron los cuadernillos del Minerd, con un 26.5 %. A través de la plataforma web, un 11.7 % y por videollamadas, un 11 %.

Las horas dedicadas en los hogares a estudiar durante la cuarentena fue de menos de 2 a 4 horas en un 50.4%; de menos de dos horas, un 41 %; de 4 a 6 horas, un 7.3 % y de más de 6 horas, un 1.2 %,

Ante la pregunta: ¿Tienen los adultos la disponibilidad y conocimientos para apoyar a los niños, niñas y adolescentes en sus clases no presenciales? Los padres y tutores respondieron con un sí, un 82.7 %, con un no, un 14.1 % y un 3.2 %, que no sabe.

Sobre la preparación para las clases no presenciales los porcentajes de hogares con niños, niñas y adolescentes, de 3 a 17 años cuentan con un celular inteligente, en un 77.9 %; acceso a internet, en un 55.5 %; contacto con un profesor para dudas, un 30.2 %; computadora, laptop o Tablet, un 24.5 %; espacio cómodo y que le permita concentrarse, un 23.9 %; materiales para realizar sus tareas, un 16.7 % y contacto con compañeros para dudas, un 12.8 %.

La RED ACTÚA está integrada por unas 35 organizaciones, entre organismos internacionales y una institución estatal: el SIUBEN.