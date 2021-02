$!“El magisterio nunca renunciará al derecho a la protesta”, afirman representantes del sector

El acuerdo consensuado entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que contempla el compromiso de aumentar los salarios de los maestros en los años 2022 y 2024, aunque los educadores tendrán que renunciar a hacer paros laborales, fue considerado como un “palo acechao” por representantes de ese sector, que dijeron que nunca renunciarán al derecho a protestar.

El expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, catalogó el posible acuerdo como un grave error, porque entiende que un sindicato (ADP) está para defender a sus miembros de los abusos del patrón (Ministerio de Educación), así como a la población en sentido general.

“La protesta es un derecho establecido en nuestra Constitución. Es un acuerdo tipo ‘palo acechao’, pues en 50 años de existencia de la ADP no se había visto algo semejante”, externó Hidalgo.

El “Acuerdo por una Educación de Calidad” establece el requisito de no paros laborales como un compromiso mutuo para promover un pacto social que permita que el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) sea cumplido.

“Es un comodín a las autoridades, pues lo contemplado no satisface, por no llenar las expectativas del magisterio, pues olvidan que tenemos una inflación acumulada 2018-2020 de un 14.38 % y subiendo y salarios de jubilados y pensionados que no les alcanza para vivir con dignidad”, destaca el dirigente magisterial.

También menciona la evaluación del desempeño que, según el acuerdo 2017 y el Estatuto Docente, estableció que la misma corresponde en el 2021; igualmente destaca la aplicación de los incentivos de ley y la entrega del dispositivo electrónico a los estudiantes e internet en las escuelas, “que el 95 % no tiene equipamiento y acondicionamiento de su planta física”.

“Faltan maestros en todos los centros educativos, así como el personal administrativo y de apoyo, pues más de 47 mil fueron cancelados desde septiembre 2020 a enero 2021. El magisterio nunca renunciará al derecho a la protesta. Claro está, hay que ser creativos en los métodos de lucha, pero como sindicato no podemos renunciar y menos por acuerdo que es una promesa de campaña como el que se pretende firmar”, sentenció Hidalgo.

De su lado, Sixto Gabín, presidente de la filial de San Francisco de Macorís de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), precisa que no hay un acuerdo firmado entre la ADP y el Minerd, si no un proceso de discusión para un posible acuerdo.

“Sobre lo de la protesta y los paros, no estamos para nada de acuerdo con que se pactara el impedir que el magisterio ejerza un derecho constitucional como es el de la protesta”, manifestó Gabín.

Más sobre el acuerdo consensuado

Según el borrador que podría ser firmado entre ambas partes y del cual Diario Libre obtuvo copia, en torno a los aumentos de salarios, el Minerd asumirá el compromiso frente al magisterio nacional de realizar dichos incrementos con el debido consenso con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.

Además, el pacto consignaría que conforme mejore la situación económica del país, el Minerd se compromete a mejorar el incentivo por complejidad de cargo de los directores de centros educativos del país.

En el renglón sobre la “nivelación salarial o corrección de distorsión” del acuerdo bipartito se establece que el Minerd procedería a igualar el salario base de los docentes de primaria con los de secundaria.

En ese sentido, se tenía previsto que, en el pasado mes de diciembre del 2020, se aplicaría la suma de RD$5,435.00 per cápita a 59,900 docentes de primaria; RD$5,299.48 per cápita a 5,349 directores de primaria y RD$4,070.78 per cápita a 786 subdirectores de primaria.

Añade el documento que “con esta aplicación queda igualado el salario base de primaria y secundaria para maestros, directores y subdirectores. La nivelación del salario entre primaria y secundaria debe concluir con la actualización del incentivo, en el último semestre del año 2021”.

El borrador del “Acuerdo por una Educación de Calidad”, que será firmado entre el Minerd y la ADP, contiene 12 páginas y abarca ocho renglones sobre: calidad educativa, ordenanza y órdenes departamentales; mantenimiento e infraestructura escolar; dignificación docente; concurso de oposición, seguridad social (Semma e Inabima); Tribunal de la Carrera Docente y compromisos mutuos.