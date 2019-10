$!Elías Piña y el origen de su denominación

¡Cuántos cambios de nombre sufren nuestros pueblos, ciudades y provincias! ¡Qué afán de los gobernantes dominicanos en modificar la toponimia del país! Si los pueblos tuvieron sus nombres originales, dados por sus fundadores, no era necesario modificarlos para beneficiar u honrar a un presidente o general de turno para luego tener que cambiarlo otra vez. Pero no. Ese afán es viejo y no ha desaparecido. Nuestra capital ha tenido cuatro nombres: Nueva Isabela, Santo Domingo, Ciudad Trujillo y ahora Santo Domingo de Guzmán. A otros pueblos les ha sucedido lo mismo. Blanco se cambió por Luperón, Las Cañitas por Sánchez, Juana Núñez por Salcedo, Las Damas por Duvergé y otros más. En cuanto a las provincias ha sido peor. Heureaux en 1896 creó el Distrito Pacificador para honrarse a sí mismo como el Pacificador de la Patria. Luego de ser provincia con ese mismo nombre, en 1925 se vino a llamar Duarte.