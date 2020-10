$!Emma Polanco asegura hay más control de calidad en UASD con docencia virtual

Sostuvo que, además, facilita determinar la cantidad de estudiantes que asistió a su clase. En tanto el registro de presencia de entrada y salida de los educadores, no será a través de un bedel quien realiza esa tarea en el sistema presencial.

Polanco agregó que como consecuencia de esa herramienta hay más control de calidad, aunque aclaró que eso no significa que se llevará un chequeo a los educadores como si se tratara de una labor policial.

“Nosotros garantizamos la calidad porque tenemos una plataforma única, es decir, la universidad, las autoridades de educación virtual, porque no hay bedeles donde el maestro tiene que firmar. Ahí usted puede ver lo que dio el profesor, cuántas horas duró, cuántos alumnos entraron, y hasta lo que el profesor impartió, es decir, hay más control de calidad”, reiteró Polanco.

Recordó que la educación completamente virtual es algo nuevo, y lo novedoso siempre trae algunas suspicacias sobre cómo se va hacer la tarea, la forma en que se va hacer, “mientras otros se resisten al cambio, porque no todo el mundo acepta lo que viene nuevo, sobre todo en materia de conocimientos”.

“Comenzamos a trabajar la virtualidad en la universidad, teníamos 300 secciones en ese momento, porque la virtualidad estaba en pañales y no había grandes cosas y, ahora, tenemos 31,075 secciones nuevas, o sea que estamos hablando de una cantidad considerable”, precisó.

Polanco detalló que en la UASD cuenta con 3,556 profesores y 192 mil alumnos, cinco mil en monográfico e internado que están recibiendo docencia en estos momentos y a nivel de posgrado y doctorado 10 mil alumnos más que también están formándose en la plataforma virtual.

Reconoció que todos los comienzos son dificultosos, y previendo eso comenzaron la capacitación para la apertura del semestre que se acordó sería el pasado 21 de septiembre, y el proceso de adiestramiento virtual a los educadores se mantiene de manera constante.

“En estos momentos no te voy a decir que estamos en un 100 por ciento, porque muchas veces no es ni siquiera por nosotros que pueda ocurrir cualquier cosa, a veces, los alumnos tienen poca conectividad, que es un factor externo, no hay electricidad que es otro factor que escapa a la academia”, indicó la educadora.

Sin embargo, insistió en que alumnos, profesores y autoridades van a tener posiblemente el mejor semestre que ha tenido la academia, el cual vaticinó será muy bueno.