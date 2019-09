$!En la República Dominicana solo el 50% de estudiantes termina el bachillerato

“Necesitamos políticas públicas enfocadas a aumentar la atención integral para la primera infancia y lograr el acceso universal a la educación preescolar (o parvularia) al menos desde los cuatro años. Sin embargo, actualmente el acceso a este nivel de educación es limitado en la región: en promedio sólo 75,9% de las niñas y niños latinoamericanos de 4 a 5 años asisten a la escuela. En Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay no llegan al 70%”, señala los resultados del informe.

En ese orden, una de las principales herramientas de Reduca es movilizar la sociedad civil y tener diagnósticos claros, conversar sobre el tema de la educación y que no sea solo tema cuando exista alguna tragedia o cuando se tenga un resultado de algún examen estandarizado.

Manuel Álvarez Trongé, secretario general de Reduca, dijo que se necesitan más experiencia de los países de la región sobre en tema educativo, para encarar soluciones similares adaptadas a cada nación y considera la incidencia en políticas públicas basadas en una movilización social, pues piensa que será difícil mover a los políticos a tomar decisiones importantes y efectivas en el aprendizaje de los niños si la sociedad no lo reclama.

Indica Álvarez Trongé, basado en lo que revela el estudio, que en secundaria el problema es que, a pesar de que se ha aumentado la matrícula, hay un promedio de un 50% de los alumnos que no egresan en el tiempo y forma. Si le suman que los resultados de los aprendizaje no son de alta calidad, los alumnos que logran terminar la educación media no reúnen las capacidades necesarias para la vida adulta.

El secretario general de Reduca, que agrupa los principales desafíos en Latinoamérica en los siguientes componentes: cantidad, calidad y equidad. En ese orden, dijo que hay problemas en matemáticas, en la que el 70% de los estudiantes no puede resolver ejercicios matemáticos y está el de compresión lectora, de acuerdo con los resultados de las pruebas estandarizadas.

Desde Reduca se preguntaron cómo es posible que no pudieron aprender y de ahí nació el informe “Aprender es Más”, en la que reclaman que no se trata solo de educar, sino de aprender, de salir de la educación preuniversitaria con los conocimientos y las habilidades para enfrentarse a la sociedad.