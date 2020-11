$!En SDN “no entienden” cuadernillos ni transmisiones televisivas Minerd

En Santo Domingo Norte hay madres sin mucha instrucción académica que al iniciar el año escolar 2020-2021 se muestran aturdidas y desorientadas pues no saben cómo van a acompañar a sus hijos en el proceso de la enseñanza en sus hogares.

Es el caso de Santa Mieses, de 34 años, quien es madre soltera y reside en La Victoria. Tres de sus cuatro hijos tienen edades escolar ( 5, 11 y 18 años).

“Yo no entiendo eso de los cuadernillos. Eso tienen ellos que explicármelo. Yo voy a ir a la escuela para que la profesora me explique mejor porque yo no entiendo eso. Nada más no soy yo, yo escuché una señora por la videollamada diciendo que esto es algo para nosotras que tienen que explicarlo como es”, expresó.

Cuestionó que en las escuelas donde están inscritos sus hijos ni siquiera le explicaron lo que tienen que hacer. Dijo que su hijo mayor, que es el que podría ayudarla con los hijos más pequeños “ni él lo entiende”.

Está preocupada porque su segundo hijo reprobó el pasado año escolar y ya le advirtieron en la escuela que si se vuelva a quemar no podrá inscribirlo otra vez.

No tiene televisor porque se le dañó, tiene un radio “con tantas mañas”, que casi no se pueden escuchar las emisoras y cuenta con un solo celular para recibir clases y orientaciones online.

“Esto me tiene a mí tan preocupada. Eso me tiene a mi nerviosa porque yo quería meter mano con ellos, ayudarnos pero no entiendo como lo haré”, reflexionó.

Santa Mieses no sabe los nombres de las escuelas donde estudian sus hijos.

Estudió hasta el 8vo Grado (anterior modalidad) e hizo un técnico de enfermería. También, es “estilista de uñas”. Con ese oficio y con una pensión que le puso a su exmarido es que puede sostenerse junto a sus vástagos.