$!Enmanuel García: “En RD podemos hacer matemáticas”

Círculos de Arquímedes

Por otro lado, Garcia es el primer latinoamericano en trabajar los Círculos de Arquímedes. “Todos los países habían aportado, pero América Latina brillaba por su ausencia, pero ahora si entras al catálogo el único nombre latino que vas a ver será el mío”. García indicó que sus planteamientos de los Círculos de Arquímedes han sido utilizados por algunas universidades internacionales como la Universidad de Brasilia (UNB) y de Liubliana de Eslovenia para la presentación de tesis. “La tesis brasileña está enteramente inspirada en mi artículo “Some Archimedean Circles in an Arbelos”, junto con el geómetra vietnamita, Le Viet An. Mientras que, la tesis eslovena, aunque no enteramente inspirada en mi trabajo, cita todo lo que he hecho con relación a la sección áurea”, dijo.