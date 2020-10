Enmanuel García: “En RD podemos hacer matemáticas”

La geometría es una de las ramas más vieja que tiene la matemática. Eso hace que sea cada vez más difícil contribuir al área porque ya ha sido investigada desde hace mucho tiempo; por esta razón, el aporte a la geometría que ha logrado realizar el profesor Emmanuel José García, a través de su identidad trigonométrica, es un referente de que en República Dominicana se hace matemáticas.

“He descubierto unas identidades trigonométricas que me han servido para dar con una demostración alternativa de la Fórmula de Bretschneider, descubierta hace cerca de 200 años por el matemático alemán, Carl Anton Bretschneider. Hechas las adaptaciones necesarias, mis identidades pueden usarse también para demostrar la Fórmula de Brahmagupta y la Fórmula de Herón”, explicó el catedrático.

Las identidades trigonométricas nos permiten plantear una misma expresión de diferentes formas.

“En el caso del triángulo, da la impresión de que casi todas las relaciones métricas asociadas al triángulo se derivan de un caso particular de mis identidades. Pero, ¿son realmente nuevas mis identidades? Llevo casi tres meses contactando matemáticos expertos en el tema y todos me dicen que nunca las había visto”, indicó el profesor.

García, profesor de nivel medio en el Colegio Bilingüe New Horizons, explicó con orgullo como el mayor experto vivo sobre el tema, Martin Josefsson, lo felicito por el descubrimiento y le menciono que nunca había visto este planteamiento.

“Mi intención era hacer una cosa y me salió otra mucho mejor de lo que estaba buscando. Yo estaba tratando de demostrar Pitágoras de una manera original, estaba tratando de utilizar un método que se llama Reducción al Absurdo, explica el también profesor de la Universidad O&M.

Precisó que partiendo de esto intentó demostrar la Ley de Coseno y dio con una demostración que al parecer es nueva. “Haciendo eso descubrí dos formulitas que ya eran conocidas, pero las generalizo, quito una condición y se seguía cumpliendo y así di con esta entidad”.

García procedió a publicar su planteamiento donde están la mayoría de los geómetras y hasta la fecha nadie ha visto la identidad que ha creado y a todos les parece increíble.

“República Dominicana tiene una baja formación científica, por ejemplo, en los informes pisa somos los últimos y esa es una de las cosas que hace que mi trabajo sea más improbable”.

El profesor destacó que en un país que queda en último lugar en el informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) se está creando matemáticas.

“Nosotros le estamos demostrando al mundo que también podemos hacer matemáticas y aquí estamos inspirando a las nuevas generaciones hacer matemáticas también, a que ellos vean las matemáticas como algo que está vivo y que pueden contribuir a expandir”, dijo.

Círculos de Arquímedes

Por otro lado, García es el primer latinoamericano en trabajar los Círculos de Arquímedes. “Todos los países habían aportado, pero América Latina brillaba por su ausencia, pero ahora si entras al catálogo el único nombre latino que vas a ver será el mío”.

García indicó que sus planteamientos de los Círculos de Arquímedes han sido utilizados por algunas universidades internacionales como la Universidad de Brasilia (UNB) y de Liubliana de Eslovenia para la presentación de tesis.

“La tesis brasileña está enteramente inspirada en mi artículo “Some Archimedean Circles in an Arbelos”, junto con el geómetra vietnamita, Le Viet An. Mientras que, la tesis eslovena, aunque no enteramente inspirada en mi trabajo, cita todo lo que he hecho con relación a la sección áurea”, dijo.