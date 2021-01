ERA, un espacio contra el trabajo infantil que promueve el desarrollo familiar

El acercamiento les hizo ver a los directivos de la fundación que no eran solo los que salían a las calles a trabajar, sino que los niños tenían hermanitas que se quedaban en las casas cuidando de sus hermanos menores o limpiando.

“Cuando vimos la realidad de esos niños, vimos la necesidad urgente de tener un encuentro semanal con ellos. Empezaron a llegar, diez, luego 15, 20, hasta 35. Algunos venían sin desayunar, se mareaban. No sabían jugar, sin terminar en peleas. Y empezamos a trabajar con ellos, para que volvieran a su infancia”, cuenta el sacerdote, desde las instalaciones que tiene la fundación en Manoguayabo, a donde decidieron ir a trabajar al notar que la mayor parte de los que iban a Las Caobas provenían de Batey Bienvenido y de Hato Nuevo.

“Soy un ejemplo a seguir, muchos se me acercan para preguntar cómo entrar a la fundación ellos o sus niños. Se imparten talleres y siempre vienen buscando espacio donde superarse y aprender”.

“Sin el paso por la fundación no habría llegado a la universidad, pues lo que me motivó fueron los niños y el trabajo que hacía aquí”, comenta Dolores, actual coordinadora de ERA.

Dos años después de acudir a ERA, su hijo había dejado de limpiar zapatos, convencido de que esa no era su obligación. También Dolores, que antes veía como normal que el niño trabajara, se convenció de que no estaba bien, y ella misma se sumó a los trabajos de capacitación de la fundación para orientar a otras familias.

“Él limpiaba zapatos porque decía que necesitaba tener su propio dinero. Yo estaba casada con un hombre que no era su papá y él (su niño) sentía que era la forma de cooperar en la casa... Yo le decía que quería que estudiara, porque si empezaba a trabajar a temprana edad le iba a coger amor al dinero y el estudio lo iba a dejar de lado”, comenta Dolores, para quien el contacto con la fundación provocó un cambio en ella y en su hijo.

Dolores Encarnación encabeza una de esas familias. Supo de la fundación a través de su hijo que, con apenas once años de edad, salió a las calles del Batey Bienvenido a limpiar zapatos.

Nanyeli Mena Michelle, de 19 años de edad, entró al centro cuando tenía 13 para cursar un ciclo de enseñanza de inglés. Para entonces, su situación familiar era un tanto difícil, pues no estaba a gusto con el trato que recibía de su padre. Según cuenta, había pensado en la opción de abandonar la casa, pero salió embarazada antes de eso, cuando apenas tenía 15 años.

Se casó y ahora es madre de un niño, al que mantiene gracias a las habilidades adquiridas en los cursos de Empoderados a los que ha asistido en la fundación, y de los que –dice– no habría logrado hacer sin esta ayuda, pues sus padres no tendrían con qué pagarlos, y tampoco le habrían dado importancia.

“Esto me ha ayudado mucho, pues aquí he hecho varios cursos técnicos, me especialicé en repostería. Hago bizcocho que vendo por la casa. También hago bocadillos, hice un curso de emprendedurismo, hago decoración y ahora hago un voluntariado de tres meses aquí (en la fundación)”.

Aunque la joven vive con su esposo, el hombre no tiene un trabajo fijo, por lo que se gana el sustento como jornalero en alguna actividad que le requieran, aunque de forma esporádica.

A través de los cursos de formación que se ofrecen en Empoderados, 176 adolescentes han sido capacitados, y de éstos, 70 pasaron por ERA, según datos que aporta La Merced.