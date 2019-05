$!¿Es mejor nacer rico que inteligente? Un estudio da la respuesta

Los niños ricos con puntajes de pruebas más bajos tienen un 71 % de probabilidad de ser adultos ricos a la edad de 25 años, en comparación con una probabilidad de solamente 31% para los niños pobres con puntajes de pruebas más altos, según un nuevo informe de la Universidad de Georgetown.

La gran división de los jóvenes más talentosos en los que tienen y los que no tienen comienza mucho antes de la universidad, de acuerdo con un nuevo informe del Centro en Educación y la Fuerza de Trabajo (en inglés, CWE) de la Universidad de Georgetown en asociación con la Fundación Annie E. Casey. Nacidos para ganar, escolarizados para perder: Por qué los estudiantes con iguales talentos no tienen las mismas posibilidades de ser todo lo que pueden llegar a ser descubre que a los jóvenes desfavorecidos más talentosos no les va tan bien como a los jóvenes aventajados menos talentosos.

Según el estudio, un niño de una familia en el cuartil más alto del Estado Socioeconómico (en inglés, SES) que tiene puntajes de prueba bajos en el jardín de infantes tiene una probabilidad de 71% de estar en el SES por encima de la media a los 25 años. Sin embargo, un niño de una familia de SES bajo con puntajes de pruebas altos, solamente tiene 31% de probabilidad y alcanzará un SES por encima de la media para los 25 años de edad.

Esta disparidad es incluso más severa por raza. Los niños negros (51%) y latinos (46%) en décimo grado con puntajes dentro de la mitad superior de la escala en matemática tienen más probabilidad de obtener un título de grado universitario dentro de los 10 años, que sus pares con puntajes dentro de la mitad inferior de la escala (23% y 22%, respectivamente). Pero, aun así, tienen menos probabilidad de obtener un título universitario de grado que los jóvenes blancos (62%) y asiáticos (69%) en décimo grado con puntajes en la mitad superior de la escala.

“Para tener éxito en Estados Unidos, es mejor nacer rico que inteligente”, dijo Anthony P. Carnevale, director del CEW y autor principal del informe.

Las personas de todas las capacidades y antecedentes tropiezan en sus trayectorias académicas. Pero los estudiantes aventajados tienen redes de seguridad que los mantienen en el camino mientras sus pares menos aventajados no, y como resultado, tienen más probabilidad de quedar retrasados.

Entre los niños con potencial académico similar en el jardín de infantes, los puntajes de pruebas de los estudiantes económicamente desfavorecidos tienen más probabilidad de disminuir y permanecer bajos durante la escuela primaria, media y secundaria que los puntajes de pruebas de sus pares de alto SES.

“El hecho de que los puntajes de pruebas de los niños tengan altibajos a los largo del tiempo demuestra que hay espacio para la intervención”, dijo Megan L. Fasules, profesora de investigación adjunta y coautora del informe. “Con cambios inteligentes en la política, la educación puede mitigar los efectos de la desigualdad”.