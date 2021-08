$!Es un sinsentido dejar fuera del concurso docente a los que completaron su plan de estudios

Aunque las ordenanzas de los últimos cuatro años emitidas por el Ministerio de Educación en los requisitos generales para participar en el concurso de oposición docente establecen que los postulantes deben estar graduados, las comisiones integradas para cada proceso permitían a los egresados de las carreras de Educación participar, aunque no se les hubiera emitido el título.

Las comisiones de entonces entendían que por un tecnicismo no debía impedirse que a los egresados del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), que es la universidad del Minerd, y de las demás universidades, pues solo esperaran cumplir con el protocolo de la graduación.

Consideraban los comisionados que no permitirles participar estaría contra el principio de razonabilidad, que es de carácter constitucional.

Sin embargo, la Comisión Nacional para el concurso de oposición docente de este año en un comunicado afirma que no hay exclusiones y que quienes no podrán participar son los futuros egresados que aún no se han graduado, por lo que no cuentan con su título de licenciado en Educación.

“Eso deja claro que no existe exclusión alguna, y que todos los egresados del Isfodosu, al igual que de las demás instituciones de educación superior, tienen las mismas oportunidades”, concluye el comunicado firmado por Rafael Alcántara Fortuna, presidente de la comisión.

Para la profesora investigadora del Intec, Sandra González Pons es un gran sinsentido dejar fuera a los egresados del Programa Docentes de Excelencia y sobre todo cambiar lo que se había establecido de que pudieran participar del concurso presentando la certificación oficial de las universidades de que completaron el plan de estudio, al margen de que no se hubiesen graduado.

“Con la gran inversión que ha hecho el Estado y la necesidad que tiene nuestro sistema educativo, sobre todo en estos momentos donde sabemos que ha habido una pérdida enorme de aprendizaje que no hemos cuantificado todavía, que dejen fuera del concurso a esos profesionales que ya completaron su plan de estudios y que solo tienen pendiente el trámite de la graduación”, expresó.

Entiende que estamos en un momento para inyectar al sistema educativo nuevos profesores formados con las mejores prácticas, pues el programa Formación Docentes de Excelencia es diferente cualitativamente al anterior.

“Son profesionales que han tenido una carga de práctica docente, con nuevas ideas, manejo de las tecnologías. En las escuelas quieren quedarse con ellos y nos parece que no tiene sentido que no se les permita inscribirse por un papel que tiene la validez porque es una universidad que lo emite y lo que deben hacer es verificar hasta con una llamada si realmente es egresado de esa universidad”, concluyó González Pons.