Escuelas de Manoguayabo con “manos peladas” para impartir clases a distancia

En los centros educativos Jesús Bienvenido del Castillo Rodríguez, ubicado en Hato Nuevo y Ercilia Pepín, en el Batey Bienvenido, ambas comunidades de Manoguayabo, iniciaron el año escolar 2020-2021 a “manos peladas”, sin internet en las aulas, ni televisores y poniendo “paqueticos” en sus celulares, por lo que enfrentan un gran desafío.

Mery Hidalgo, es coordinadora del segundo ciclo de primaria de la Escuela Jesús Bienvenido del Castillo Rodríguez. Explicó que dicho plantel tiene 804 estudiantes y 23 maestros.

Afirmó que constituye un gran desafío dar la docencia a distancia porque como todos los docentes se han visto precisados a poner “paqueticos” y están dando todo por el todo.

“El WhatsApp es nuestra realidad. La mayoría de los padres y alumnos no tienen otra forma de comunicarse”, dijo.

Idalia Matos, profesora del 6to. grado de primaria de ese centro educativo, explicó que sería bueno que las autoridades tomen en cuenta que en las escuelas no pueden ver las clases que se están dando por televisión y que tampoco tienen internet en las aulas.

Aunque afirma tiene la fe en Dios de que todo saldrá bien y los maestros tienen el deseo de realizar un buen trabajo, precisó que todo “eso nos ha complicado un poco el inicio del año escolar.

“Necesitamos también una manito amiga que nos ayude a poder salir adelante, ya que uno también tiene gastos y tiene familia”, añadió.

Recordó que desde que comenzó la cuarentena los maestros se vieron en la necesidad de comprar “paqueticos” para poder trabajar con los estudiantes.

Otra maestra, Victoria Eugenia Heredia Vargas, a cargo del cuarto de primaria, expresó que otra problemática es que en esta gestión no han contratado profesores por lo que los profesores tienen que asumir varios grados escolares, lo que es muy forzado.

En tanto, la directora de la Escuela Jesús Bienvenido del Castillo Rodríguez, Mercedes Mateo Silverio, mostró a reporteros de DL un tramo de una pared, ubicada en el patio de ese centro, que se cayó durante una tormenta en el 2017 y aún no ha sido restaurada.

Una “escuela inquilina”

La Escuela Ercilia Pepín tiene casi tres años que funciona en el plantel escolar de la Escuela Jesús Bienvenido del Castillo Rodríguez debido a que sus instalaciones están siendo rehabilitadas. Los trabajos están estancados desde hace mucho.

Nelcida Aquino, su directora, explica que éste será el tercer año escolar que tendrán que operar como “inquilinos” debido a que supuestamente se han paralizado los pagos a la empresa constructora a cargo de la obra.

Informó que los cuadernillos comenzaron a ser entregados el lunes pasado.

Explicó que el servicio de energía eléctrica es irregular, aunque desde que comenzó el sistema de recargas en la zona comenzó a mejorar.

Admite que la señal de internet “es muy mala” y que por momentos pierden la conección.

Pretenden crear salas de Facebook para impartir la docencia a distancia.

Esa escuela tiene 505 estudiantes y 14 docentes.

Padres y tutores poniendo recargas de energía eléctrica y “desorientados”

Los padres y tutores de estudiantes de Manoguayabo solo pueden conectarse recargando sus celulares y se muestran desorientados sobre el inicio del año escolar.

Ese es el caso de Venancio Castillo Berroa, residente en el sector Batey Bienvenido, cursó el cuarto de primaria y aunque sabe leer y escribir le resulta un gran problema acompañar a su hija, que cría solo, en el proceso de la enseñanza a distancia.

Su hija de 7 años, cursa el 2do. de primaria en la Escuela Bienvenido del Castillo Rodríguez.

No tiene televisor, el aparato de radio se le quemó y no tiene teléfono celular para poder recibir la docencia online y las orientaciones de los maestros.

“Yo no sé cómo se va a hacer. Yo no lo veo bien porque imagínate, nos han puesto a hacer cosas que uno no se puede desenvolver bien. ¿Cómo yo ayudo a mi hija?”, se cuestionó.

En tanto que Antonia Francois, también residente del Batey Bienvenido, tiene sus nietos de 8 y 10 años, que estudian en ambos centros educativos de Manoguayabo.

Se ríe y manifiesta: “Ellos no han visto eso (la programación televisiva). Es que repiten todos los días lo mismo en todos los canales. Estamos esperando que comiencen en realidad”.