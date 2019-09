Estudio de la ADP desnuda las miserias de la educación pública

Un estudio de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) deja en evidencia una serie de irregularidades en los planteles educativos del país que abarcan desde las infraestructuras precarias, servicios básicos deficientes y falta de libros y materiales educativos, horas de clases sin impartir en el modelo de la Jornada Extendida y falta de docentes.

La investigación de la ADP, hecha a través del Observatorio de Políticas Públicas, revela fallas en infraestructuras básicas, entre ellas baños, los cuales se encontraron deficientes en un 34% de los casos y en 5% de la muestra no estaba disponible. También se destacaron los problemas de ventilación en las aulas. Un 48% de los centros educativos encuestados dijo tener abanicos en condiciones deficientes o no disponibles.

En adición, un 67% de las escuelas afirmó no contar con espacios adecuados para el desayuno y el almuerzo escolar.

El levantamiento también arrojó que, en promedio, las escuelas de la muestra pasaron 2.3 días por semana sin agua corriente y cerca de un 14% de sus horas lectivas sin electricidad al inicio del año escolar.

En el caso de las escuelas situadas en zonas rurales aisladas, el promedio de días sin agua fue de cerca de 4 días por semana, lo que junto a la falta de energía eléctrica constituye un obstáculo para el desarrollo de las actividades educativas.

Al presentar los resultados del estudio, la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, dijo que el levantamiento también arrojó evidencias sobre los espacios de aprendizaje requeridos fuera de las aulas y, en ese orden, dijo que en un 50% de los centros educativos encuestados dijeron no tener una biblioteca disponible, un 64% no tenía salón multiuso y un 72% no contaba con laboratorios.

Asimismo, el estudio confirmó que se continúa con la práctica de contratación de docentes fuera del concurso de oposición y del banco de elegibles del Ministerio de Educación. De acuerdo con los resultados, cerca de un 6% del personal que ejercía cargos docentes al inicio del Año Escolar 2019-2020 se encontraba bajo la condición de contratados para cargos administrativos, tales como monitores y técnicos.

La presidenta del gremio de los maestros destacó que cerca del 20% de los cargos docentes estuvo vacante al finalizar la segunda semana de clases y que, en algunos casos, los centros educativos no pudieron abrir por falta de docentes.