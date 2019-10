Evangelina Abreu, la psicóloga clínica a la que no la detiene su discapacidad

El río que atravesó todos los días para llegar a su escuela en su natal Blanco al Medio en el municipio Tenares, no anegó los sueños ni apagó la llama de las inquietudes de Evangelina Abreu de la Cruz, la joven de 28 años que no ve fronteras, pese a la discapacidad física con la que vive, en una tranquila comunidad de Salcedo.

Hija de Antonio y Antonia Abreu de la Cruz, la joven, no quiere hablar desde el dolor, sino desde la esperanza, por lo que no utiliza sus días y años difíciles en la niñez, para crear empatía con las emociones de la gente, sino que revierte sus experiencias negativas en historias de fe que quiere contar para levantar a los demás.

‘’Estoy llena de júbilo, no hay palabras que te pueda expresar. Mucha gente que me conoce me dice: yo soy feliz por ti. Para mí es un privilegio que Dios me haya dado esta oportunidad. Yo me siento bien de ser como soy, y me siento bien como soy, y a pesar de ser así, agradezco las capacidades que considero que tengo’’

La casa en la que Evangelina vive hace 4 años es prestada, por otro de esos ‘’ángeles’’ de su vida, pero su sueño es poder llamar ‘’mi casa’’ algún día, al hogar que la cobije. ‘’Aunque sea de palma. Cuando uno vive en lo propio, esa tranquilidad, no tiene precio y me gustaría tener mi casa, mi rincón que yo diga es mío’’.

La mujer, que dice que siempre se deben tener metas y sueños, para no ‘’estancarse’’ recibió en su casa la visita del senador de Hermanas Mirabal, Luis Reneé Canaán, cuyas promesas de gestionarle los materiales para la vivienda que tendría, no se han honrado.

Una palabra incumplida que no es tropiezo ni excusa para detenerla, y ya que no quiere estar ‘’en la fila de los haraganes’’ dice que quiere trabajar para ganarse pulso a pulso cada logro.