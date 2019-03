Un exsacerdote católico que fue expulsado de la iglesia y condenado en Estados Unidos por abusar sexualmente de dos niños labora en una escuela del distrito municipal de Punta Cana en la provincia La Altagracia, donde imparte clases de inglés.

De acuerdo con un reportaje de la cadena estadounidense NBC, el exsacerdote Hadmels DeFrias, de 47 años, de nacionalidad dominicana, estuvo asignado a la Iglesia de Santa María de la Asunción en Elizabeth, Nueva Jersey, tras lo cual fue acusado de acariciar a dos hermanos, ambos menores de 14 años, mientras estos trabajaban en la rectoría de la parroquia.

El exmiembro de la iglesia católica se declaró culpable en agosto de 2004 y fue sentenciado a tres años de libertad condicional. Como parte de la pena, a DeFrias le fue prohibido cualquier contacto futuro con niños menores de 18 años en el estado de Nueva Jersey.

Sin embargo, DeFrias trabaja como profesor de inglés en el Colegio del Caribe en Punta Cana y argumentó que su récord en el país está “limpio” al ser cuestionado sobre si habría informado a la dirección de la escuela sobre su pasado en Estados Unidos.

“Lo que tienen que saber es si cometí un delito en el país, lo cual no tengo”, respondió DeFrias, a los reporteros de NBC. “Así que cuando presenté mis antecedentes penales aquí, está limpio. Así que ni siquiera tienen que estar conscientes de lo que sucedió en los Estados Unidos “, prosiguió en la entrevista.

Además insistió en que luego de haber asistido a terapia ha cambiado su conducta hacia los adolescentes. “Ya no veo a los niños con esos ojos”, indicó.

“No siento la atracción. No te estoy diciendo que quizás algún día no esté allí, porque no puedo predecir el futuro “, admitió a los reporteros.

DeFrias fue diagnosticado con efebofilia, conocida como una patología que consiste en el interés sexual o atracción hacia los adolescentes o jóvenes ubicados entre los 14 y los 19 años de edad.