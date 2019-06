$!Exministras de Educación y adventistas favorecen igualdad de género

Dos exministras del Ministerio de Educación favorecen que exista una política de género en la educación preuniversitaria, para que los niños y niñas aprendan desde pequeños a respetarse y reconocer sus derechos.

Ligia Amada Melo y Alejandrina Germán dicen que el diseño de políticas de género es positivo, pero cuestionan que se le quiera agregar cualquier otro elemento que afecte el objetivo de la política de género.

Melo dijo que prefiere que las cosas estén más claras entorno al tema antes de asumir una posición. “Cuando oigo a la iglesia, a la que le creo, por supuesto, me entra la duda, porque alguna información tienen ellos, por eso en este momento no tengo una posición definida.”, comentó la exministra.

De su lado, Germán recordó que cuando se elaboró la ordenanza 1-95 y se transformó el currículo, se acordó que todos los niveles educativos se trabajara la equidad y la igualdad de género.

“Pero equidad e igualdad de género significa que los niños aprendan en la escuela y repliquen en sus hogares que hombres y mujeres somos iguales y que tenemos derecho de avanzar y participar con igualdad”, expresó Germán.

Ahora, afirmó, que cualquiera cuestión que haya desvirtuado esa concepción es otro problema.

Sostuvo que para el sistema educativo es importante que hombres y mujeres entiendan que tienen las mismas oportunidades y que no está de acuerdo con cualquier otra situación que cambie ese concepto.

Posición de los adventistas

Sobre el particular, Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce a igualdad de derechos fundamentales entre las personas, no importando si es hombre o mujer, por ser justa y correcta en toda sociedad, pero no comparten la parte en que la orden departamental señala como uno de sus objetivos: “d) trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género, porque puede estar asociada al peligroso y debatido tema de la ideología de género”, donde supuestamente se promueve una disociación entre el sexo biológico y la identidad de género, para educar a niños y niñas con la idea de que pueden escoger su género.

“La ideología de género es la idea de que los seres humanos no nacen con género masculino o femenino y que esto es una construcción social y cultural. El concepto se refiere a que cada uno puede construir su género como quiera, aun los niños y adolescentes menores de edad. No se sustenta en la ciencia, mas bien se opone a ramas como la genética, biología y anatomía”, dice la iglesia en un documento.

“Si la Orden 33-2019 del Minerd, al considerar el término ‘desconstrucción de los estereotipos de género’, trae consigo un

ataque al diseño original de Dios sobre la creación del ser humano, el matrimonio y la familia para dar paso a otros diseños, declaramos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, estaríamos opuestos”, dice el documento religioso.

Aseguran los adventistas que no existe sustento bíblico, ni legal en la Constitución, para la ideología de género, pero sí para la igualdad de derechos fundamentales.

“Consideramos que la defensa de esta justa igualdad de derechos no justifica que sea utilizada como base para introducir sutilmente, y fomentar, ideologías de género tendentes a confundir las mentes en desarrollo de niños, niñas y adolescentes incapaces de valorar las consecuencias en la toma de decisiones sobre aspectos esenciales de sus vidas, propias de personas adultas que ya han alcanzado un desarrollo físico, mental, psicológico y social, para afrontar las consecuencias”, expresan.

Explican que la responsabilidad en la formación de los menores de edad para la toma de esas decisiones, recae sobre sus padres o tutores legales y que como iglesia instamos a prestar especial atención a la educación integral de los niños y jóvenes, basada en valores y principios, y no en ideologías.

“Creemos que lo que verdaderamente se necesita es idear políticas y crear condiciones que contribuyan al fortalecimiento de las familias dominicanas, para que experimenten una renovación en sus relaciones, que les ayude a cambiar las actitudes y prácticas destructivas que actualmente prevalecen”, concluye la Iglesia Adventista del Séptimo Día.