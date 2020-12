$!Gobierno transmitió más de 3,700 horas de docencia en primeros 24 días del año escolar

Otro efecto a largo plazo que mencionó fue el aumento de enfermedades no transmisibles e impacto en la salud mental, si no se toman medidas correctivas.

Desde que se detectó en marzo del presente año el primer caso oficial de COVID-19 en la República Dominicana, 2.7 millones de alumnos no han vuelto a tomar clases de forma regular, y la modalidad empleada es la virtual o a distancia.

“Esto no solo impacta a las escuelas, impacta también a la comunidad donde está inserta esa escuela, porque no se lleva la electricidad a la escuela sin que se impacte la comunidad que la rodea”, dijo.

“Una de las cosas que sabemos hoy que no sabíamos antes es que la actividad educativa presencial, cuando tiene protocolos adecuados de prevención y control, no supone un aumento en los contagios”, aseguró.

Durante su participación Jiménez mencionó que en Australia se hicieron estudios que encontraron que ir a la escuela presencial no trae ninguna consecuencia adicional en términos de contagios.

Indicó que otros estudios determinaron que los niños más pequeños, de menos de 10 años, no están en mayor riesgo de contagio, y que el riesgo de un docente es el mismo que el de un contador que va a su oficina de trabajo.

“En Alemania compararon contagios antes del cierre y después del cierre, y se dan cuenta de que la escuela cerrada o abierta no genera picos de contagio; cerrarla no los reduce, pero abrirlas no los aumenta”, dijo.

“Hay que empezar a hablar de la reapertura (de los centros educativos)”, enfatizó. “Ahora, no es reabrir mañana, vamos y empecemos; tendríamos que tomar en cuenta algunas cuestiones”.

En ese sentido, indicó que Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) propone tres ejes para pensar en la reapertura: información de contexto con las directrices del país, condiciones mínimas en términos de infraestructuras escolares (incluidos servicios sanitarios) y protocolo de monitoreo, capacitación y comunicación con los padres o tutores.

Será el próximo año cuando se comiencen las discusiones sobre cómo se podría volver a las clases presenciales.