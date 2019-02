$!Herrera atribuye logros del IDAC a la preparación y profesionalidad del personal

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) Alejandro Herrera atribuyó a la preparación técnica y profesional del personal el haber logrado altos niveles de competencia, lo que ha llevado a elevar al máximo la seguridad operacional de la aviación civil en el país.

“El Instituto Dominicano de Aviación Civil, en la última década ha construido una historia de éxitos en procura de la calidad de nuestros servicios, abogando por la mejora continua y el alto nivel de competencia técnica de nuestro personal e incentivando el trabajo en equipo en base al compromiso, la disciplina y la cohesión institucional”, sostuvo Herrera.

Precisa el ejecutivo estatal que gracias al trabajo en equipo y al alto sentido de la responsabilidad, en el IDAC se ha logrado garantizar la seguridad operacional de la aviación civil, tal y como lo avala la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como las disposiciones del Gobierno Electrónico, la protección del medio ambiente, y siguiendo las disposiciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), entre otras acciones.

Herrera destacó que el IDAC ha mejorado sustancialmente en lo institucional y organizacional “en el mismo momento que el tráfico, las operaciones aéreas y la llegada de pasajeros crecen, y todo indica que seguirán creciendo según todos los pronósticos”.

El titular del IDAC produjo tales afirmaciones al pronunciar el discurso central en el acto de entrega de títulos de máster en Gestión Pública Directiva en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), con lo cual la institución líder del sector aeronáutico mantiene la línea de inversión en la formación de su personal técnico, administrativo y directivo.

“Felicito primero de forma entusiasta a todos los que hoy, al recibir sus títulos universitarios máster en Gestión Pública Directiva agregan otro peldaño a su hoja de vida o currículo, y luego les exhorto a no quedarse ahí parados, oír lo que he dicho, moverse, seguir hacia adelante, dar siempre lo mejor de sí en todo lo que se empeñen en realizar y saber lo que ya científicamente han demostrado los estudios de la neuroplasticidad, que el cerebro (humano) no deja de crecer y cambiar a lo largo de toda nuestra vida”...¿Por qué detenernos en nuestra labor de aprendizaje?”, apuntó Herrera.

Valoran iniciativa del IDAC

Con el máster en Gestión Pública Directiva a cargo del Instituto de Educación Superior TQM y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria se eleva la capacidad técnica y profesional de los ejecutivos y servidores fundamentales del IDAC, coinciden en destacar los funcionarios que recibieron sus certificaciones.

De su lado, el director del TQM Rafael Bañón opinó que no es normal que una institución invierta tantos recursos como lo hace el IDAC en la formación de su personal, para brindar un mejor servicio al país y a la aviación comercial. Iniciativa que valoró emitiendo una nota de felicitación al titular de esa institución.

Herrera presentó testimonio de que la culminación del equipo gerencial del IDAC de las enseñanzas en el citado máster generó inmediatamente cambios positivos en la dinámica institucional así como interacciones beneficiosas para las actividades misionales de la institución.

Informó que esos resultados motivaron la aprobación de una segunda fase del proyecto de fortalecimiento en gestión pública, el cual se completaría con la titulación en grado de maestría.

A 37 funcionarios directivos de distintas áreas del IDAC se les hizo entrega de los títulos de aprobación del Máster en Gestión Pública Directiva a cargo del Instituto de Educación Superior TQM y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Alejandro Herrera, director del IDAC y Rafael Bañón, director del TQM, entregaron las certificaciones a los participantes en la actividad que combinó la solemnidad y la alegría por los objetivos alcanzados.