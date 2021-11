$!Hidalgo denuncia Minerd hace nombramientos de maestros “selectivos”

Pasaron concurso y no los llaman

Hay maestros que pasaron los exámenes del concurso de oposición docente y no los ha constatado el Minerd para sus nombramientos. Solamente 527 de unos 11 mil postulantes superaron las evaluaciones aplicadas para el nivel de primaria.

En esta situación se encuentran las maestras Lucitania Fortuna y Yahaira de la Rosa, quienes se quejan de que han pasado varias semanas y las autoridades no las han llamado.

“Qué pasará con aquellos que pasamos la primera etapa del concurso y aun no nos dan razón. En mi caso he llamado y me he acercado a los departamentos correspondientes y lo único que recibo apenas es una respuesta de negación y que no tienen nada para decirnos”, denunció Fortuna.

La maestra De la Rosa se queja de que después de haber agotado un proceso tedioso para validar sus documentos y luego tomar las evaluaciones y pasarlas, no la han llamado para su nombramiento, que es el siguiente paso en el proceso de reclutamiento, después de los resultados del concurso.

Los maestros que aprobaron las evaluaciones estaban supuestos a iniciar docencia en el año escolar que comenzó el pasado 20 de septiembre.

Hidalgo tiene también en su agenda demandar de las autoridades del Ministerio de Educación que sean nombrados de inmediato los docentes que pasaron el concurso y a los que no los han tomado en cuenta hasta el presente momento.