$!Incertidumbre rodea a profesores a siete días de iniciar docencia virtual en UASD

La incertidumbre rodea a los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con respecto al inicio de las clases virtuales del semestre el próximo martes 22.

Wagner Gomera, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), manifestó que las autoridades de la academia no han respondido las inquietudes a siete días de comenzar la docencia.

Gomera puso como ejemplo que aún no se ha definido un protocolo para las clases virtuales, si serán sincrónicas o no, o si se puede utilizar ambas modalidades. De igual forma, si únicamente se usará la plataforma virtual de la UASD, la cual, según Gomera, solo permite subir contenido y no realizar videos en vivo.

Detalló que los profesores no ven en el aula virtual la cantidad de estudiantes inscritos en las secciones y tampoco saben cómo se comunicarán con los estudiantes por primera vez al inicio de las clases. Gomera indicó que tampoco se conoce si se ha formado a los estudiantes para el manejo del aula virtual.