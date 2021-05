Instituciones privadas dicen no puede seguirse deteniendo la educación presencial si hay vacunas

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) consideró este miércoles que, si ya en República Dominicana están disponibles las vacunas para el personal de las escuelas, colegios y para la población en general, no se puede continuar deteniendo la educación presencial, que es la que promueve el desarrollo integral de los estudiantes.

La entidad indicó que, ante la irrupción de la pandemia producida por el coronavirus, las instituciones privadas se han visto obligadas a tomar todas las medidas posibles y hacer los sacrificios necesarios para contrarrestar la incidencia del coronavirus en República Dominicana.

Precisó que el personal de los centros de enseñanza y, en particular, los docentes, no se han quedado atrás en este esfuerzo y han tenido que adaptarse repentinamente a la nueva realidad educativa con entrega y creatividad, renovando día a día su vocación.

“Por ello, el esfuerzo que hemos hecho como país para conseguir las vacunas contra el COVID-19 ha puesto a los maestros como una población prioritaria en el proceso de vacunación. Esto así, dado el enorme valor que tiene la educación para el desarrollo de República Dominicana y su significado para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”, puntualizó un comunicado de prensa.

Agregó que la educación no es solo transmisión de contenido, es mucho más.

“Es interacción social y creación de vínculos; es también el cuidado mutuo y el compromiso solidario con las familias. Estas esferas de la educación, la sola virtualidad no las permite. Las escuelas públicas y los colegios privados tienen una vocación social fundamental: educar para la ciudadanía, es decir, para que juntos construyamos el país que queremos”, indicó.

AINEP entiende que lo que resta de este año escolar 2020-2021 representará una recuperación socioemocional para los estudiantes, tiempo que calificó como incalculable para el bienestar general de la población educativa.

“Estamos conscientes de la situación de salud en la que nos encontramos, pero igualmente los datos científicos y data a nivel global demuestran que el regreso a las aulas no incide negativamente sobre el comportamiento de la pandemia. Es por lo que, dada la disponibilidad de vacunas y la necesidad de adelantarnos a la preparación del próximo curso escolar de cara a la recuperación educativa, hoy primero no hacer daño significa reiniciar la presencialidad en las escuelas y con ello implementar los protocolos necesarios para que la educación no continúe centrándose meramente en la transmisión de contenidos”, destacó.

La asociación aseguró que en los países donde se ha retomado la educación presencial los estudiantes han mostrado la capacidad de respetar los protocolos y las estadísticas confirman que los colegios y universidades no son focos de infección, al contrario, son ayuda para transmitir los protocolos a las familias a través de sus hijos.