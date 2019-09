Joven dominicana, venciendo barreras y sumando logros en Estados Unidos

“Muchas veces vemos los Estados Unidos como el país de las oportunidades, el país de las grandes cosas, pero allá también se pasa trabajo. No todo es color de rosas, no todo es un arcoíris. Se pasan muchas situaciones difíciles”.

Solía mirar a su alrededor para identificar cuáles eran sus compañeros bilingües. No entendía nada. No sabía cuándo tenía tareas, cuándo tenía un examen, no sabía qué estaba pasando en el momento. Y así transcurrió su primer año escolar, tiempo que le tomó comprender el idioma, aunque todavía no podía hablarlo con propiedad.

Mientras lidiaba con barreras propias de la inmigración y trataba de hacer caso omiso al bullying que recibía de parte de sus compañeros, Alice se puso como meta ser una estudiante sobresaliente. Pero su confianza en sí misma y sus deseos de salir adelante se vieron quebrantados el día que le expresó a uno de sus maestros que quería hacer el bachillerato en la academia de ciencias. “Ese maestro me dijo que yo no podía, que esa academia estaba diseñada para otro tipo de estudiantes, y que si yo lograba llegar no lo iba a soportar y me iba a salir”.

Aquel momento la marcó y lo describe como una de las decepciones más grandes que ha tenido en la vida, pero a la vez, significó su mayor impulso.

Alice exhorta a la juventud a que confíe en sí misma y no tenga miedo de intentarlo. “Tanto las metas grandes como las pequeñas se inician de la misma manera: dando un primer paso”.

Alice Bélgica se convirtió en la primera hispana de su escuela en ingresar a un programa de niños superdotados en el distrito Hazleton, pero además ingresó a la academia y finalizó el bachillerato con un índice de 99.1.

“Me sentí mal porque los maestros son aquellas personas que están supuestas a apoyarnos y motivarnos. Pero, con los logros que tuve durante esos cuatro años en la academia de ciencias le demostré que sí se puede. Yo volví a hablar con ese profesor y hoy en día está más que orgulloso”, cuenta Alice con la sonrisa que le da la alegría de haberlo logrado.

Ahora, Alice ingresará a la Universidad de Scranton, en Pensilvania, a estudiar finanzas. Afirma que los números son su pasión, lo que heredó de su padre, a quien define como su mayor influencia.

Sus altas calificaciones la hicieron merecedora de una beca que le otorgó el Ministerio de la Juventud, a través del Consulado Dominicano en Nueva York, para que curse sus estudios superiores en una universidad de los Estados Unidos.