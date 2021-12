$!La Comisión de Observadores del Concurso Docente reafirma su decisión de renunciar

La Comisión de Observadores del Concurso Nacional de Oposición Docente entregó el pasado viernes 3 de noviembre al Ministerio de Educación (Minerd) un informe final, de cierre, y las 16 instituciones firmantes de la comunicación de cese de la veeduría ratificaron la posición y lo expresado en la carta al ministro Roberto Fulcar el pasado martes 23, de retirarse del proceso.

Tres de las diecinueve instituciones no firmaron la comunicación: Educa, que decidió no firmarla; Infotep, organismo del Estado y Cediesa, las cuales no respondieron nunca a la solicitud de firma.

En un documento de 215 páginas (que se puede consultar en la edición web de Diario Libre) los comisionados reiteraron los inconvenientes que les impidieron realizar una labor de observación que garantizara la transparencia del proceso que busca la selección de 19,181 maestros para el sistema público nacional.

Explicaron que en lo adelante no se oponen, ni serán un obstáculo, para que se conforme una nueva mesa de observadores, si así se decide, con las instituciones que deseen formar parte de ella, fuera de esta que cesó.

Contrario a la afirmación del comunicado del Minerd, sobre los resultados de la reunión encabezada por Fulcar y el ministro de Administración Pública Darío Castillo, de que “por unanimidad las organizaciones presentes reconocieron la calidad, transparencia y ajustes a los procesos previstos”, la comisión expresa en el informe final que esa comunicación no se correspondía de manera íntegra con lo tratado y con lo acordado.

El informe fue entregado con una nueva carta dirigida a Fulcar que expresa: “Le estamos haciendo entrega de este informe, a usted y a la sociedad dominicana a la que nos debemos, como una contribución para que sirva de antecedente para mejoras en futuras acciones de observación que se decida emprender”.

Indican que los juicios y ponderaciones de los hechos ocurridos, así como una detallada cronología de lo acontecido, están contenidos en este informe, el cual constituye la versión oficial, como comisionados, de las incidencias acaecidas durante el ejercicio de sus funciones.

“Reiteramos nuestro compromiso con el avance de la educación dominicana, nuestra convicción de la importancia del concurso como mecanismo de selección de los docentes que requiere el sistema educativo dominicano y nuestra disposición a colaborar con el Ministerio de Educación, y con usted como ministro, en todo cuanto contribuya a la calidad y al desarrollo de la educación dominicana. Lamentamos profundamente que, por las razones expuestas en el informe, la labor de observación que teníamos proyectado realizar se viera interrumpida”, expresa la carta entregada en la sede del Minerd.